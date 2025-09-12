Директор ФБР прибыл в Юту: по делу об убийстве Чарли Кирка поступило более 7 тысяч сообщений

Директор ФБР Каш Патель с главным заместителем прибыли в Юту, чтобы лично координировать поиски убийцы праворадикального активиста Чарли Кирка. По словам губернатора штата, по делу уже поступило более 7 тысяч сообщений от граждан. Об этом информирует издание The New York Times, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, директор ФБР Каш Патель в четверг перелетел через всю страну, чтобы контролировать расследование, и присутствовал на вечерней пресс-конференции, но не выступал.

Губернатор штата Юта Спенсер Кокс сообщил, что власти получили 7000 наводок и подсказок - говорится в сообщении издания.

По словам губернатора штата Юта, ФБР получило больше "цифровых медиаподсказок", чем когда-либо после теракта на Бостонском марафоне в 2013 году.

Убийство Чарли Кирка

В среду, 10 сентября консервативный активист Чарли Кирк умер после совершенного на него покушения.

Основателя Turning Point USA, ранили во время выступления в Университете долины Юты. Выстрелы прозвучали из соседнего здания.

Чарли Кирк был ранен в шею и находился в больнице. Его состояние оценивалось как критическое.

Напомним

В США уточнили, что подозреваемых в убийстве Чарли Кирка не задерживали, расследование продолжается. Ранее сообщалось о задержании лица, причастного к убийству соратника Трампа.

Федеральное бюро расследований нашло винтовку, которая, вероятно, была использована для убийства американского политика Чарли Кирка. Следователи обнаружили оружие и другие доказательства в лесистой местности, где скрывался нападавший.

На патронах винтовки, из которой, вероятно, убили Чарли Кирка, обнаружили трансгендерные и антифашистские надписи.

ФБР предлагает 100 тысяч долларов за информацию, которая приведет к аресту лица, ответственного за убийство Чарли Кирка. Убийство произошло 10 сентября 2025 года в Университете долины Юты.

Консервативный активист Чарли Кирк получал тысячи угроз в течение жизни.

Тело американского политического активиста Чарли Кирка будет доставлено самолетом вице-президента в Аризону. Вице-президент Джей Ди Вэнс лично будет сопровождать гроб в Финикс.

Президент США Дональд Трамп сообщил о прогрессе в поисках убийц Чарли Кирка. Он заявил о наличии данных относительно мотивов убийства, назвав стрелка "настоящим животным".

ФБР показало фото подозреваемого в убийстве Чарли Кирка