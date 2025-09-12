Директор ФБР прибыл в Юту: по делу об убийстве Чарли Кирка поступило более 7 тысяч сообщений

$41.210.09
48.240.05
ukenru
11 сентября, 19:17 • 10073 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 20678 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 31222 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49 • 20100 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33 • 17995 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 23787 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
11 сентября, 12:34 • 14922 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
11 сентября, 12:15 • 16714 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
11 сентября, 12:15 • 14707 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11 сентября, 11:02 • 14655 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2.4м/с
58%
755мм
Популярные новости
Трамп не сдастся, это дает надежду на завершение разрушительной войны в Украине: Сийярто о разговоре с РубиоPhoto11 сентября, 17:38 • 5086 просмотра
ФБР обещает 100 тыс. долларов награды за информацию об убийстве Чарли Кирка11 сентября, 17:43 • 3598 просмотра
Польша закрывает границу с беларусью: в рф заявили об эскалации напряженности и призвали Варшаву передумать11 сентября, 18:35 • 11221 просмотра
На Волыни с самолета упал боеприпас на жилой дом - СМИ11 сентября, 20:02 • 4878 просмотра
Власти рф заявляют о сбитии семи дронов над москвой: последствия уточняются23:40 • 3960 просмотра
публикации
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению11 сентября, 14:55 • 31235 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 23797 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 37574 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 51509 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 112115 просмотра
Актуальные люди
Дональд Туск
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Кит Келлог
Актуальные места
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Беларусь
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 14194 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 37574 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 25832 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 33671 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 98694 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Dassault Rafale
Фокс Ньюс
Saab JAS 39 Gripen
Сухой Су-30

Директор ФБР прибыл в Юту: по делу об убийстве Чарли Кирка поступило более 7 тысяч сообщений

Киев • УНН

 • 378 просмотра

Директор ФБР Каш Патель и его заместитель прибыли в Юту для координации поисков убийцы Чарли Кирка. Власти получили более 7 тысяч сообщений и "цифровых медиаподсказок" по делу.

Директор ФБР прибыл в Юту: по делу об убийстве Чарли Кирка поступило более 7 тысяч сообщений

Директор ФБР Каш Патель с главным заместителем прибыли в Юту, чтобы лично координировать поиски убийцы праворадикального активиста Чарли Кирка. По словам губернатора штата, по делу уже поступило более 7 тысяч сообщений от граждан. Об этом информирует издание The New York Times, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, директор ФБР Каш Патель в четверг перелетел через всю страну, чтобы контролировать расследование, и присутствовал на вечерней пресс-конференции, но не выступал.

Губернатор штата Юта Спенсер Кокс сообщил, что власти получили 7000 наводок и подсказок

- говорится в сообщении издания.

По словам губернатора штата Юта, ФБР получило больше "цифровых медиаподсказок", чем когда-либо после теракта на Бостонском марафоне в 2013 году.

Убийство Чарли Кирка

В среду, 10 сентября консервативный активист Чарли Кирк умер после совершенного на него покушения.   

Основателя Turning Point USA, ранили во время выступления в Университете долины Юты. Выстрелы прозвучали из соседнего здания.

Чарли Кирк был ранен в шею и находился в больнице. Его состояние оценивалось как критическое.  

Напомним

В США уточнили, что подозреваемых в убийстве Чарли Кирка не задерживали, расследование продолжается. Ранее сообщалось о задержании лица, причастного к убийству соратника Трампа.

Федеральное бюро расследований нашло винтовку, которая, вероятно, была использована для убийства американского политика Чарли Кирка. Следователи обнаружили оружие и другие доказательства в лесистой местности, где скрывался нападавший.

На патронах винтовки, из которой, вероятно, убили Чарли Кирка, обнаружили трансгендерные и антифашистские надписи. 

ФБР предлагает 100 тысяч долларов за информацию, которая приведет к аресту лица, ответственного за убийство Чарли Кирка. Убийство произошло 10 сентября 2025 года в Университете долины Юты.

Консервативный активист Чарли Кирк получал тысячи угроз в течение жизни.

Тело американского политического активиста Чарли Кирка будет доставлено самолетом вице-президента в Аризону. Вице-президент Джей Ди Вэнс лично будет сопровождать гроб в Финикс.

Президент США Дональд Трамп сообщил о прогрессе в поисках убийц Чарли Кирка. Он заявил о наличии данных относительно мотивов убийства, назвав стрелка "настоящим животным".

ФБР показало фото подозреваемого в убийстве Чарли Кирка11.09.25, 18:12 • 5028 просмотров

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧПНовости Мира
Каш Патель
Юта
Аризона
Джей Ди Вэнс
Федеральное бюро расследований
Нью-Йорк Таймс
Дональд Трамп
Соединённые Штаты