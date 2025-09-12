$41.210.09
11 вересня, 19:17
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
11 вересня, 14:08
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 12:34
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
11 вересня, 12:15
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
11 вересня, 12:15
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11 вересня, 11:02
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Директор ФБР прибув до Юти: у справі про вбивство Чарлі Кірка надійшло понад 7 тисяч повідомлень

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Директор ФБР Каш Патель та його заступник прибули до Юти для координації пошуків убивці Чарлі Кірка. Влада отримала понад 7 тисяч повідомлень та "цифрових медіапідказок" у справі.

Директор ФБР прибув до Юти: у справі про вбивство Чарлі Кірка надійшло понад 7 тисяч повідомлень

Директор ФБР Каш Патель із головним заступником прибули до Юти, щоб особисто координувати пошуки вбивці праворадикального активіста Чарлі Кірка. За словами губернатора штату, у справі вже надійшло понад 7 тисяч повідомлень від громадян. Про це інформує видання The New York Times, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, директор ФБР Каш Патель у четвер перелетів через усю країну, щоб контролювати розслідування, і був присутній на вечірній прес-конференції, але не виступав.

Губернатор штату Юта Спенсер Кокс повідомив, що влада отримала 7000 наводок і підсказок

- йдеться у дописі видання.

За словами губернатора штату Юта, ФБР отримав більше "цифрових медіапідсказок", ніж коли-небудь після теракту на Бостонському марафоні в 2013 році.

Вбивство Чарлі Кірка

У середу, 10 вересня консервативний активіст Чарлі Кірк помер після скоєного на нього замаху.   

Засновника Turning Point USA, поранили під час виступу в Університеті долини Юти. Постріли пролунали із сусідньої будівлі.

Чарлі Кірк був поранений у шию та перебував у лікарні. Його стан оцінювався як критичний.  

Нагадаємо

У США уточнили, що підозрюваних у вбивстві Чарлі Кірка не затримували, розслідування триває. Раніше повідомлялося про затримання особи, причетної до вбивства соратника Трампа.

Федеральне бюро розслідувань знайшло гвинтівку, яка, ймовірно, була використана для вбивства американського політика Чарлі Кірка. Слідчі виявили зброю та інші докази у лісистій місцевості, де переховувався нападник.

На патронах гвинтівки, з якої, ймовірно, вбили Чарлі Кірка, виявили трансгендерні та антифашистські написи. 

ФБР пропонує 100 тисяч доларів за інформацію, що призведе до арешту особи, відповідальної за вбивство Чарлі Кірка. Вбивство сталося 10 вересня 2025 року в Університеті долини Юти.

Консервативний активіст Чарлі Кірк отримував тисячі погроз протягом життя.

Тіло американського політичного активіста Чарлі Кірка буде доставлене літаком віце-президента до Арізони. Віце-президент Джей Ді Венс особисто супроводжуватиме труну до Фінікса.

Президент США Дональд Трамп повідомив про прогрес у пошуках убивць Чарлі Кірка. Він заявив про наявність даних щодо мотивів убивства, назвавши стрільця "справжньою твариною".

Віта Зеленецька

