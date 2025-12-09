Деятельность Инвестфонда восстановления и расширения закупки американского LNG: Свириденко поговорила с министром финансов США Бессентом

Премьер-министр Юлия Свириденко провела содержательную беседу с министром финансов США Скоттом Бессентом. Речь шла об Инвестиционном фонде восстановления и компании-инвестиционном советнике, расширении возможностей по закупке Украиной американского СПГ и финансовой поддержке, передает УНН.

... обсудили деятельность Американско-украинского Инвестиционного фонда восстановления, который является эффективным инструментом для привлечения американских инвестиций в Украину. Уже назначен инвестиционный советник Фонда — компания Alvarez & Marsal. Очередным этапом должно стать определение первоочередных проектов для их реализации

По ее словам, особое внимание уделили сотрудничеству в энергетической сфере и расширению возможностей по закупке Украиной американского СПГ, чтобы обеспечить потребности украинского потребителя и усилить энергетическую безопасность Европы.

Премьер-министр также приветствовала американские санкции против российских ключевых и аффилированных с ними нефтяных компаний. Они являются действенными и ощутимо сказываются на доходах государства-агрессора, поддерживающих войну против Украины.

Свириденко также поблагодарила за финансовую поддержку США, а значит — устойчивость и стабильность Украины.

Для нас важно сохранение существующих финансовых инструментов для поддержки макрофинансовой стабильности Украины, в том числе через инструменты Всемирного банка, а также важность утверждения новой программы МВФ для Украины на 2026-2029 годы и ускорение принятия механизма Reparations loan