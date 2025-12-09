49.020.03
19:09 • 116 перегляди
Є три документи щодо завершення війни - Зеленський
18:20 • 3568 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
15:34 • 18576 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
15:14 • 22105 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 20405 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 27471 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 33770 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 47880 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
9 грудня, 07:00 • 28652 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 30978 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
Діяльність Інвестфонду відбудови та розширення закупівлі американського LNG: Свириденко поговорила із міністром фінансів США Бессентом

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Прем'єрка Юлія Свириденко та Міністр фінансів США Скотт Бессент обговорили Інвестиційний фонд відбудови, розширення можливостей закупівлі Україною американського LNG та фінансову підтримку. Призначено інвестиційного радника Фонду — компанію Alvarez & Marsal.

Діяльність Інвестфонду відбудови та розширення закупівлі американського LNG: Свириденко поговорила із міністром фінансів США Бессентом

Прем'єрка Юлія Свириденко провела змістовну розмову з Міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Йшлося про Інвестиційний фонд відбудови та компанію-інвестиційного радника, розширення можливостей із закупівлі Україною американського LNG та фінансову підтримку, передає УНН.

... обговорили діяльність Американсько-українського Інвестиційного фонду відбудови, який є ефективним інструментом для залучення американських інвестицій в Україну. Уже призначено інвестиційного радника Фонду — компанію Alvarez & Marsal. Черговим етапом має стати визначення першочергових проєктів для їх реалізації 

- повідомила Свириденко.

Інвестиційний фонд відбудови з США починає свою операційну роботу: є перший внесок, й Україна його подвоїть - Свириденко17.09.25, 15:59 • 2791 перегляд

За її словами, окрему увагу приділили співпраці в енергетичній сфері та розширенню можливостей із закупівлі Україною американського LNG, щоб забезпечити потреби українського споживача та посилити енергетичну безпеку Європи.

Санкції США завадять розвитку LNG-проектів рф - FT09.04.24, 12:04 • 26271 перегляд

Прем'єрка також привітала американські санкції проти російських ключових та афілійованих з ними нафтових компаній. Вони є дієвими та відчутно позначаються на доходах держави-агресора, що підтримують війну проти України.

Свириденко також подякувала за фінансову підтримку США, а відтак — стійкості та стабільності України.

Для нас важливо збереження наявних фінансових інструментів задля підтримки макрофінансової стабільності України, у тому числі через інструменти Світового банку, а також важливості затвердження нової програми МВФ для України на 2026-2029 роки та пришвидшення ухвалення механізму Reparations loan 

- додала прем'єрка.

За її словами, продовжується конструктивну роботу з нашими американським партнерами, в основі якої беззаперечно є зусилля президентів України та США встановити справедливий мир для України.

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Санкції
Державний бюджет
Енергетика
Війна в Україні
Міжнародний валютний фонд
Юлія Свириденко
Світовий банк
Сполучені Штати Америки
Україна