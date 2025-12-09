Діяльність Інвестфонду відбудови та розширення закупівлі американського LNG: Свириденко поговорила із міністром фінансів США Бессентом

Прем'єрка Юлія Свириденко провела змістовну розмову з Міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Йшлося про Інвестиційний фонд відбудови та компанію-інвестиційного радника, розширення можливостей із закупівлі Україною американського LNG та фінансову підтримку, передає УНН.

... обговорили діяльність Американсько-українського Інвестиційного фонду відбудови, який є ефективним інструментом для залучення американських інвестицій в Україну. Уже призначено інвестиційного радника Фонду — компанію Alvarez & Marsal. Черговим етапом має стати визначення першочергових проєктів для їх реалізації

За її словами, окрему увагу приділили співпраці в енергетичній сфері та розширенню можливостей із закупівлі Україною американського LNG, щоб забезпечити потреби українського споживача та посилити енергетичну безпеку Європи.

Прем'єрка також привітала американські санкції проти російських ключових та афілійованих з ними нафтових компаній. Вони є дієвими та відчутно позначаються на доходах держави-агресора, що підтримують війну проти України.

Свириденко також подякувала за фінансову підтримку США, а відтак — стійкості та стабільності України.

Для нас важливо збереження наявних фінансових інструментів задля підтримки макрофінансової стабільності України, у тому числі через інструменти Світового банку, а також важливості затвердження нової програми МВФ для України на 2026-2029 роки та пришвидшення ухвалення механізму Reparations loan