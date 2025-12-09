Діяльність Інвестфонду відбудови та розширення закупівлі американського LNG: Свириденко поговорила із міністром фінансів США Бессентом
Київ • УНН
Прем'єрка Юлія Свириденко та Міністр фінансів США Скотт Бессент обговорили Інвестиційний фонд відбудови, розширення можливостей закупівлі Україною американського LNG та фінансову підтримку. Призначено інвестиційного радника Фонду — компанію Alvarez & Marsal.
Прем'єрка Юлія Свириденко провела змістовну розмову з Міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Йшлося про Інвестиційний фонд відбудови та компанію-інвестиційного радника, розширення можливостей із закупівлі Україною американського LNG та фінансову підтримку, передає УНН.
... обговорили діяльність Американсько-українського Інвестиційного фонду відбудови, який є ефективним інструментом для залучення американських інвестицій в Україну. Уже призначено інвестиційного радника Фонду — компанію Alvarez & Marsal. Черговим етапом має стати визначення першочергових проєктів для їх реалізації
Інвестиційний фонд відбудови з США починає свою операційну роботу: є перший внесок, й Україна його подвоїть - Свириденко17.09.25, 15:59 • 2791 перегляд
За її словами, окрему увагу приділили співпраці в енергетичній сфері та розширенню можливостей із закупівлі Україною американського LNG, щоб забезпечити потреби українського споживача та посилити енергетичну безпеку Європи.
Санкції США завадять розвитку LNG-проектів рф - FT09.04.24, 12:04 • 26271 перегляд
Прем'єрка також привітала американські санкції проти російських ключових та афілійованих з ними нафтових компаній. Вони є дієвими та відчутно позначаються на доходах держави-агресора, що підтримують війну проти України.
Свириденко також подякувала за фінансову підтримку США, а відтак — стійкості та стабільності України.
Для нас важливо збереження наявних фінансових інструментів задля підтримки макрофінансової стабільності України, у тому числі через інструменти Світового банку, а також важливості затвердження нової програми МВФ для України на 2026-2029 роки та пришвидшення ухвалення механізму Reparations loan
За її словами, продовжується конструктивну роботу з нашими американським партнерами, в основі якої беззаперечно є зусилля президентів України та США встановити справедливий мир для України.