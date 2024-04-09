Санкции США помешают развитию LNG-проектов рф
Киев • УНН
США стремятся помешать России развивать новые проекты по сжиженному природному газу, такие как "Арктический СПГ-2", чтобы перекрыть ее экспорт газа в Европу.
США "сосредоточились" на том, чтобы не дать России развивать новые LNG-проекты. Об этом изданию Financial Times сказал один из высокопоставленных американских дипломатов, передает УНН.
В Соединенных Штатах "очень сосредоточены на том, чтобы Россия не смогла развивать новые проекты по сжиженному природному газу
Издание указывает также на заявление Джеффри Пайетта, помощника госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов, - речь идет об обсуждении во время саммита FT по вопросам сырьевых товаров, которые касаются российского проекта "Арктический СПГ-2" и частной компании "Новатэк".
Наша цель состоит в том, чтобы убедиться, что Arctic LNG 2 мертв в воде. Мы очень сосредоточены на том, чтобы Россия не могла разрабатывать новые проекты [СПГ] чтобы [перенаправить] газ, который он ранее отправлял в Европу
Напомним,
Американская администрация готова пересмотреть вынесенное президентом США Джо Байденом решение о приостановлении заключения новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа (СПГ), чтобы добиться согласования Конгрессом США нового пакета помощи Украине.
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