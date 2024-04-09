Санкции США помешают развитию LNG-проектов рф

США "сосредоточились" на том, чтобы не дать России развивать новые LNG-проекты. Об этом изданию Financial Times сказал один из высокопоставленных американских дипломатов, передает УНН.

В Соединенных Штатах "очень сосредоточены на том, чтобы Россия не смогла развивать новые проекты по сжиженному природному газу - пишет FT, ссылаясь на одного из высокопоставленных дипломатов США.

Издание указывает также на заявление Джеффри Пайетта, помощника госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов, - речь идет об обсуждении во время саммита FT по вопросам сырьевых товаров, которые касаются российского проекта "Арктический СПГ-2" и частной компании "Новатэк".

Наша цель состоит в том, чтобы убедиться, что Arctic LNG 2 мертв в воде. Мы очень сосредоточены на том, чтобы Россия не могла разрабатывать новые проекты [СПГ] чтобы [перенаправить] газ, который он ранее отправлял в Европу - сказал Пайетт.

Напомним,

Американская администрация готова пересмотреть вынесенное президентом США Джо Байденом решение о приостановлении заключения новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа (СПГ), чтобы добиться согласования Конгрессом США нового пакета помощи Украине.

Молдавский поставщик газа Energocom будет покупать сжиженный природный газ с плавучего терминала в Александруполисе в сотрудничестве с греческой госкомпанией DEPA Commercial.

Франция предложит общеевропейские санкции против российских компаний, которые распространяют дезинформацию.