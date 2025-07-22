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Дело о ДТП: суд отпустил под домашний арест сотрудников НАБУ

Киев • УНН

 • 1368 просмотра

Печерский районный суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для руководителя подразделения детективов НАБУ Евгения Токаря до 21 сентября. Ему запрещено покидать место жительства с 22:00 до 6:00 и возложен ряд обязанностей, включая запрет общения со свидетелями.

Дело о ДТП: суд отпустил под домашний арест сотрудников НАБУ

Печерский районный суд применил к руководителю подразделения детективов НАБУ Евгению Токарю меру пресечения в виде домашнего ареста, передает корреспондент УНН.

Суд применил к подозреваемому домашний арест до 21 сентября, запретив ему с 22:00 до 6:00 покидать место жительства.

На подозреваемого возложены следующие обязанности:

  • не отлучаться за пределы Киева и области без разрешения;
    • прибывать по вызову к следователю, прокурору, суду;
      • воздерживаться от общения со свидетелями;
        • сообщать об изменении места работы и проживания;
          • сдать заграничный паспорт.

            Также суд применил к старшему оперативному сотруднику третьего отдела управления специальных операций НАБУ Максиму Синчуку ночной домашний арест до 21 сентября.

            Печерский районный суд отстранил оперуполномоченного НАБУ Антона Олейника от должности.

            На Олейника также суд наложил личное обязательство.

            Дополнение

            О подозрении сообщено трем сотрудникам НАБУ за совершение дорожно-транспортных происшествий, повлекших увечья потерпевших. Среди них Синчук.

            Печерский районный суд уже отстранил оперуполномоченного НАБУ Антона Олейника от должности.

            Также Печерский районный суд Киева отправил под стражу руководителя одного из территориальных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова, которого подозревают в пособничестве РФ и его отца.

            СБУ заявляла, что отец Руслана Магамедрасулова — Сентябрь Магамедрасулов имеет гражданство России, однако его сын не указал на это при оформлении допуска к государственной тайне, чем нарушил закон.

            В целом сотрудники СБУ, ГБР и ОГП накануне провели более 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ. В частности, был задержан Руслан Магамедрасулов, руководитель территориального управления детективов НАБУ, по подозрению в пособничестве РФ.

            Его обвиняют в посредничестве в продаже технической конопли в Дагестан, выращенной его отцом. По данным следствия, Магамедрасулов имел тесный контакт с народным депутатом Федором Христенко. Также был задержан сотрудник Центрального аппарата НАБУ, который шпионил для ФСБ и работает в самом элитном закрытом подразделении.

            По данным следствия, куратором сотрудника НАБУ был Дмитрий Иванцов – заместитель руководителя охраны В. Януковича, который в феврале 2014 года помогал президенту-беглецу перебраться в Россию, а сам остался в аннексированном Крыму, где его и завербовала ФСБ. Указанный сотрудник собирал и передавал для спецслужб врага установочные данные украинских правоохранителей и других граждан.

            Офис Генерального прокурора совместно с СБУ задокументировали новые факты утечки из Национального антикоррупционного бюро Украины конфиденциальной информации, касающейся деятельности Бюро.

            Лилия Подоляк

            Лилия Подоляк

            ОбществоКриминал и ЧП
            Генеральный прокурор Украины
            Национальное антикоррупционное бюро Украины
            Служба безопасности Украины
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