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Справа щодо ДТП: суд відпустив під домашній арешт співробітників НАБУ

Київ • УНН

 • 1852 перегляди

Печерський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для керівника підрозділу детективів НАБУ Євгена Токаря до 21 вересня. Йому заборонено залишати місце проживання з 22:00 до 6:00 та покладено низку обов'язків, включаючи заборону спілкування зі свідками.

Справа щодо ДТП: суд відпустив під домашній арешт співробітників НАБУ

Печерський районний суд застосував до керівника підрозділу детективів НАБУ Євгена Токаря запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, передає кореспондент УНН.

Суд застосував до підозрюваного домашній арешт до 21 вересня заборонивши йому з 22:00 до 6:00 залишати місце проживання.

На підозрюваного покладені такі обовʼязки:

  • не відлучатись за межі Києва та області без дозволу;
    • прибувати за викликом до слідчого,прокурора,суду;
      • утримуватись від спілкування зі свідками;
        • повідомляти про зміну місця роботи та проживання;
          • здати закордонний паспорт.

            Також суд застосував до старшого оперативного працівника третього відділу управління спеціальних операцій НАБУ Максима Сінчука нічний домашній арешт до 21 вересня.

            Печерський районний суд відсторонив оперуповноваженого НАБУ Антона Олійника від посади.

            На Олійника також суд наклав особисте зобов'язання.

            Доповнення

            Про підозру повідомлено трьом співробітникам НАБУ за скоєння дорожньо-транспортних пригод, що призвели до каліцтва потерпілих. Серед них Сінчук.

            Печерський районний суд вже  відсторонив оперуповноваженого НАБУ Антона Олійника від посади.

            Також Печерський районний суд Києва відправив під варту керівника одного з територіальних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова, якого підозрюють у пособництві рф та його батька.

            СБУ заявляла, що батько Руслана Магамедрасулова — Сентябр Магамедрасулов має громадянство Росії, однак його син не вказав на це під час оформлення допуску до державної таємниці, чим порушив закон.

            Загалом працівники СБУ, ДБР та ОГП напередодні провели понад 70 обшуків стосовно співробітників НАБУ.Зокрема, було затримано Руслана Магамедрасулова, керівника територіального управління детективів НАБУ, за підозрою у пособництві рф.  

            Його звинувачують у посередництві в продажу технічної коноплі до Дагестану, вирощеної його батьком. За даними слідства, Магамедрасулов мав тісний контакт із народним депутатом Федором Христенком. Також був затриманий співробітник Центрального апарату НАБУ, який шпигував для фсб та працює в найелітнішому закритому підрозділі 

            За даними слідства, куратором працівника НАБУ був Дмитро Іванцов – заступник керівника охорони В. Януковича, який в лютому 2014 року допомагав президенту-втікачу перебратися до росії, а сам залишився в анексованому Криму, де його і завербувала фсб. Вказаний співробітник збирав та передавав для спецслужб ворога установчі дані українських правоохоронців та інших громадян.

            Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ задокументували нові факти витоку з Національного антикорупційного бюро України конфіденційної інформації, що стосується діяльності Бюро.

            Лілія Подоляк

            Лілія Подоляк

            СуспільствоКримінал та НП
            Генеральний прокурор (Україна)
            Національне антикорупційне бюро України
            Служба безпеки України
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