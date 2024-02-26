Дело Гринкевичей: суд продлил содержание под стражей старшему Гринкевичу

Суд продлил меру пресечения для львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, который фигурирует в деле о поставках некачественной одежды для ВСУ. Он проведет под стражей еще на минимум месяц. Об этом пишет hromadske со ссылкой на слова пресс-секретаря ГБР Татьяны Сапьян, передает УНН.

Так, суд принял решение о продлении действия меры пресечения для Гринкевича 23 февраля. Под стражей он будет находиться до 29 марта. - говорится в сообщении.

Детали

22 февраля Апелляционный суд Киева оставил в силе решение о содержании под стражей львовского бизнесмена Игоря Гринкевича по обвинению в попытке подкупа сотрудника ГБР.

Дело Гринкевича: у ГБР есть постановление на арест имущества Морозюк

Справочно

Игорь Гринкевич является подозреваемым по двум уголовным делам. Его задержали 29 декабря 2023 года за предложение взятки в $500 тысяч одному из руководителей Главного следственного управления ГБР за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования.

На следующий день после задержания Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения. Гринкевича отправили под стражу с возможностью внести залог. Уже во время пребывания в СИЗО Гринкевичу объявили второе подозрение - в поставках некачественной одежды для армии.

Государственное бюро расследования арестовало имущество семьи львовского бизнесмена Игоря Гринкевича.