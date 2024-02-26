Дело Гринкевичей: суд продлил содержание под стражей старшему Гринкевичу
Киев • УНН
Суд продлил меру пресечения львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу, который фигурирует в делах о попытке подкупа сотрудника ГБР и поставки некачественной одежды для ВСУ, оставив его под стражей до 29 марта.
Суд продлил меру пресечения для львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, который фигурирует в деле о поставках некачественной одежды для ВСУ. Он проведет под стражей еще на минимум месяц. Об этом пишет hromadske со ссылкой на слова пресс-секретаря ГБР Татьяны Сапьян, передает УНН.
Так, суд принял решение о продлении действия меры пресечения для Гринкевича 23 февраля. Под стражей он будет находиться до 29 марта.
Детали
22 февраля Апелляционный суд Киева оставил в силе решение о содержании под стражей львовского бизнесмена Игоря Гринкевича по обвинению в попытке подкупа сотрудника ГБР.
Дело Гринкевича: у ГБР есть постановление на арест имущества Морозюк13 февраля 2024, 13:58 • 19903 просмотра
Справочно
Игорь Гринкевич является подозреваемым по двум уголовным делам. Его задержали 29 декабря 2023 года за предложение взятки в $500 тысяч одному из руководителей Главного следственного управления ГБР за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования.
На следующий день после задержания Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения. Гринкевича отправили под стражу с возможностью внести залог. Уже во время пребывания в СИЗО Гринкевичу объявили второе подозрение - в поставках некачественной одежды для армии.
Государственное бюро расследования арестовало имущество семьи львовского бизнесмена Игоря Гринкевича.
Дело Гринкевичей: суд продлил содержание под стражей старшему Гринкевичу
Суд продлил меру пресечения львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу, который фигурирует в делах о попытке подкупа сотрудника ГБР и поставки некачественной одежды для ВСУ, оставив его под стражей до 29 марта.
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