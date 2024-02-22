Суд залишив Ігоря Гринкевича під вартою
Київ • УНН
Апеляційний суд Києва залишив у силі рішення про тримання під вартою львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича за звинуваченням у спробі підкупу співробітника ДБР.
Київський апеляційний суд залишив під вартою львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, підозрюваного у наданні неправомірної вигоди службовій особі ДБР. Про це УНН повідомляє з посиланням на суд.
22 лютого 2024 року суду розглянув апеляційну скаргу, подану стороною захисту на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30 грудня 2023 року, якою задоволено клопотання слідчого ДБР та застосовано до підозрюваного Гринкевича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 26 лютого 2024 включно з одночасним визначенням застави у розмірі 429 440 000 гривень з покладенням на підозрюваного у разі внесення застави, обов’язків, зокрема носіння електронного засобу контролю.
"За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30 грудня 2023 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Ігор Гринкевич є підозрюваним у двох кримінальних справах. Його затримали 29 грудня 2023 за пропозицію хабара у $500 тисяч одному з керівників Головного слідчого управління ДБР за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування.
Наступного дня після затримання Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід. Гринкевича відправили під варту з можливістю внести заставу. Уже під час перебування в СІЗО Гринкевичу оголосили другу підозру – в постачанні неякісного одягу для армії.
Державне бюро розслідування заарештувало майно сімʼї львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.