Суд оставил Игоря Гринкевича под стражей

Киевский апелляционный суд оставил под стражей львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, подозреваемого в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу ГБР. Об этом УНН сообщает со ссылкой на суд.

22 февраля 2024 года суд рассмотрел апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 30 декабря 2023 года, которым удовлетворено ходатайство следователя ГБР и применена к подозреваемому Гринкевичу мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 26 февраля 2024 года включительно с одновременным определением залога в размере 429 440 000 гривен с возложением на подозреваемого в случае внесения залога, обязанностей, в частности ношение электронного средства контроля.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 30 декабря 2023 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Дополнение

Игорь Гринкевич является подозреваемым по двум уголовным делам. Его задержали 29 декабря 2023 года за предложение взятки в $500 тысяч одному из руководителей Главного следственного управления ГБР за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования.

На следующий день после задержания Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения. Гринкевича отправили под стражу с возможностью внести залог. Уже во время пребывания в СИЗО Гринкевичу объявили второе подозрение - в поставках некачественной одежды для армии.

Государственное бюро расследования арестовало имущество семьи львовского бизнесмена Игоря Гринкевича.