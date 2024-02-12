ДБР арештувало майно родини бізнесмена Гринкевича і взялось за нерухомість Морозюк

Державне бюро розслідування заарештувало майно сімʼї львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Про це повідомила пресслужба ДБР, пише УНН.

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У кримінальному провадженні щодо шахрайської схеми львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та його родини накладено арешт на нерухоме майно та транспортні засоби бізнесмена, членів його родини – дружини, сина та тещі, двох його співучасників та підконтрольних їм товариств. Також ініційовано питання про накладення арешту на нерухоме майно колишньої нареченої Романа Гринкевича – Соні Морозюк – та ще одного співучасника.

У кримінальному провадженні накладено арешт на нерухоме майно та транспортні засоби львівського бізнесмена, членів його родини – дружини, сина та тещі, двох його співучасників та підконтрольних їм товариств. Також ініційовано питання про накладення арешту на нерухоме майно нареченої сина львівського бізнесмена та ще одного співучасника - йдеться у повідомленні.

Водночас, ДБР не змінювало кваліфікацію злочинів, вчинених учасниками злочинної організації під керівництвом бізнесмена Ігоря Гринкевича. Зазначається, що підозри були повідомлені в середині січня 2024 року – п’ятьом особам у створенні та участі у злочинній організації та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, злочинною організацією (ч. 5 ст. 190, ч. 1,2 ст. 255 КК України).

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Злочинні дії було кваліфіковано як шахрайство, адже вони зорганізувалися з метою заволодіння чужим майном (коштами) через укладення низкою підконтрольних контрагентів із Міністерством оборони договорів щодо закупівлі товарів, зокрема одягу для військових. У результаті була поставлена продукція неналежної якості, що не могла використовуватись за призначенням, що за кваліфікацією є обманом та зловживанням довірою.

В ДБР наголосили, що продовжують вживати усіх необхідних процесуальних заходів та документують всі незаконні дії членів злочинної організації.

Нагадаємо

Ігор Гринкевич є підозрюваним у двох кримінальних справах. Його затримали 29 грудня 2023 за пропозицію хабара у $500 тисяч одному з керівників Головного слідчого управління ДБР за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування. Наступного дня після затримання Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід. Гринкевича відправили під варту з можливістю внести заставу. Уже під час перебування в СІЗО Гринкевичу оголосили другу підозру – в постачанні неякісного одягу для армії.

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Окрім Гринкевича-старшого, в справі про постачання для армії підозрюваним є його син Роман Гринкевич. Його затримали в Одесі після розшуку. Зараз Роман Гринкевич теж перебуває під арештом.

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