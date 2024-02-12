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ДБР арештувало майно родини бізнесмена Гринкевича і взялось за нерухомість Морозюк

ДБР арештувало майно родини бізнесмена Гринкевича і взялось за нерухомість Морозюк

Київ • УНН

 • 40743 перегляди

Державне бюро розслідувань наклало арешт на нерухомість і транспорт львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та членів його родини через причетність до шахрайської схеми.

Державне бюро розслідування заарештувало майно сімʼї львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Про це повідомила пресслужба ДБР, пише УНН.

Деталі

У кримінальному провадженні щодо шахрайської схеми львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та його родини накладено арешт на нерухоме майно та транспортні засоби бізнесмена, членів його родини – дружини, сина та тещі, двох його співучасників та підконтрольних їм товариств. Також ініційовано питання про накладення арешту на нерухоме майно колишньої нареченої Романа Гринкевича – Соні Морозюк – та ще одного співучасника.  

У кримінальному провадженні накладено арешт на нерухоме майно та транспортні засоби львівського бізнесмена, членів його родини – дружини, сина та тещі, двох його співучасників та підконтрольних їм товариств. Також ініційовано питання про накладення арешту на нерухоме майно нареченої сина львівського бізнесмена та ще одного співучасника

- йдеться у повідомленні.

Водночас, ДБР не змінювало кваліфікацію злочинів, вчинених учасниками злочинної організації під керівництвом бізнесмена Ігоря Гринкевича. Зазначається, що підозри були повідомлені в середині січня 2024 року – п’ятьом особам у створенні та участі у злочинній організації та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, злочинною організацією (ч. 5 ст. 190, ч. 1,2 ст. 255 КК України). 

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Злочинні дії було кваліфіковано як шахрайство, адже вони зорганізувалися з метою заволодіння чужим майном (коштами) через укладення низкою підконтрольних контрагентів із Міністерством оборони договорів щодо закупівлі товарів, зокрема одягу для військових. У результаті була поставлена продукція неналежної якості, що не могла використовуватись за призначенням, що за кваліфікацією є обманом та зловживанням довірою.

В ДБР наголосили, що продовжують вживати усіх необхідних процесуальних заходів та документують всі незаконні дії членів злочинної організації.

Нагадаємо

Ігор Гринкевич є підозрюваним у двох кримінальних справах. Його затримали 29 грудня 2023 за пропозицію хабара у $500 тисяч одному з керівників Головного слідчого управління ДБР за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування. Наступного дня після затримання Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід. Гринкевича відправили під варту з можливістю внести заставу. Уже під час перебування в СІЗО Гринкевичу оголосили другу підозру – в постачанні неякісного одягу для армії.

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Окрім Гринкевича-старшого, в справі про постачання для армії підозрюваним є його син Роман Гринкевич. Його затримали в Одесі після розшуку. Зараз Роман Гринкевич теж перебуває під арештом.

Суд відправив Романа Гринкевича під варту і визначив заставу у пів мільярда гривень22.01.24, 22:15 • 26272 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Кримінал та НП
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