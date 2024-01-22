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Упродовж 2022-2023 років Роман Гринкевич 11 разів виїжджав за кордон по системі "Шлях" - прокурор

Упродовж 2022-2023 років Роман Гринкевич 11 разів виїжджав за кордон по системі "Шлях" - прокурор

Київ • УНН

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Роман Гринкевич, підозрюваний у справі про шахрайство з військовим одягом на 1 мільярд гривень, протягом 2022-2023 років 11 разів виїжджав з України.

Роман Гринкевич, який є підозрюваним у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд гривень, у впродовж 2022-2023 років 11 разів виїжджав з України. Про це під час судового засідання повідомив прокурор, передає УНН.

"За даний період (2022-2023 рік - ред.) він (Гринкевич - ред.), користуючись системою "Шлях" виїжджав за кордон 11 разів", - сказав прокурор.

Водночас Гринкевич заявив, що не збирається покидати країну та буде доводити свою честь та відстоювати свою правоту.

"Ті факти, які наводять, я вважаю, ніякої сили не мають. Тим більше, коли сьогодні Генпрокуратура стверджує, що я начебто збирався перетнути кордон. Я не збираюсь покидати країну, я буду доводити свою честь та відстоювати свою правоту", - сказав Гринкевич.

Крім того, адвокат Гринкевича заявив, що його клієнт не збирався втекти з України.

"О 7 ранку, практично голого, дістали його в квартирі. Це таким чином він знаходився на пункті пропуску, таким чином намагався перетнути кордон?" - сказав адвокат.

Він зазначив, що Гринкевич дізнався про те, що судом щодо нього подано клопотання про затримання з метою приводу - з новин і збирався сьогодні приїхати до Києва для подання відповідної заяви.

Нагадаємо

Печерський районний суд Києва розпочав засідання щодо розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу Роману Гринкевичу, який є підозрюваним у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн.

Доповнення

17 січня ДБР повідомило про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони, та членам злочинної організації, у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн. Ідеться, зокрема про Ігоря Гринкевича та його сина Романа.

Того ж дня Офіс Генпрокурора повідомляв УНН, що правоохоронці оголосили у розшук Романа Гринкевича для обрання йому запобіжного заходу.

Ігор Гринкевич має статус підозрюваного й у іншій справі - про спробу дати хабар. 29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена під час спроби дати хабар одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. 500 тисяч доларів пропонувалися за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній під час розслідування кримінального провадження. Наразі він перебуває під вартою.

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