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Суд розпочав засідання щодо обрання запобіжного заходу Роману Гринкевичу

Суд розпочав засідання щодо обрання запобіжного заходу Роману Гринкевичу

Київ • УНН

 • 24561 перегляди

Печерський районний суд Києва розглядає питання про обрання запобіжного заходу Роману Гринкевичу, підозрюваному у справі про шахрайство з військовим обмундируванням на 1 мільярд гривень. Нещодавно Гринкевич був затриманий в Одесі під час спроби втечі з країни.

Печерський районний суд Києва розпочав засідання щодо розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу Роману Гринкевичу, який є підозрюваним у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн, передає УНН.

Судове засідання оголошується відкритим. Розглядається клопотання … про обрання запобіжного заходу Роману Гринкевичу у вигляді тримання під вартою з подальшим його утриманням у Київському слідчому ізоляторі строком на 70 днів. 

 - сказала суддя.

Контекст 

17 січня ДБР повідомило про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони, та членам злочинної організації, у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд гривень.

Йдеться, зокрема про Ігоря Гринкевича та його сина Романа.  

18 січня сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Романа Гринкевича оголосили в розшук. Він є підозрюваним у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн.

19 січня Печерський районний суд Києва дозволив затримати підозрюваного у кримінальному провадженні щодо постачання неякісного одягу для ЗСУ Романа Гринкевича для обрання йому запобіжного заходу.

 Сьогодні, 22 січня стало відомо, що Романа Гринкевича затримали в Одесі при спробі виїхати за межі країни. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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