Суд начал заседание по избранию меры пресечения Роману Гринкевичу
Киев • УНН
Печерский районный суд Киева рассматривает вопрос об избрании меры пресечения Роману Гринкевичу, подозреваемому по делу о мошенничестве с военным обмундированием на 1 миллиард гривен. Недавно Гринкевич был задержан в Одессе при попытке бегства из страны.
Печерский районный суд Киева начал заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения Роману Гринкевичу, который является подозреваемым по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн, передает УНН.
Судебное заседание объявляется открытым. Рассматривается ходатайство ... об избрании меры пресечения Роману Гринкевичу в виде содержания под стражей с последующим его содержанием в Киевском следственном изоляторе сроком на 70 дней.
Контекст
17 января ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны, и членам преступной организации, по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд гривен.
Речь идет, в частности об Игоре Гринкевиче и его сыне Романе.
18 января сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Романа Гринкевича объявили в розыск. Он является подозреваемым по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн.
19 января Печерский районный суд Киева разрешил задержать подозреваемого в уголовном производстве по поставке некачественной одежды для ВСУ Романа Гринкевича для избрания ему меры пресечения.
Сегодня, 22 января стало известно, что Романа Гринкевича задержали в Одессе при попытке выехать за пределы страны.
Суд начал заседание по избранию меры пресечения Роману Гринкевичу
Печерский районный суд Киева рассматривает вопрос об избрании меры пресечения Роману Гринкевичу, подозреваемому по делу о мошенничестве с военным обмундированием на 1 миллиард гривен. Недавно Гринкевич был задержан в Одессе при попытке бегства из страны.
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