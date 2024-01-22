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Суд начал заседание по избранию меры пресечения Роману Гринкевичу

Суд начал заседание по избранию меры пресечения Роману Гринкевичу

Киев  •  УНН

22 январь 2024, 17:55  •  8255 просмотра

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Печерский районный суд Киева рассматривает вопрос об избрании меры пресечения Роману Гринкевичу, подозреваемому по делу о мошенничестве с военным обмундированием на 1 миллиард гривен. Недавно Гринкевич был задержан в Одессе при попытке бегства из страны.

Печерский районный суд Киева начал заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения Роману Гринкевичу, который является подозреваемым по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн, передает УНН.

Судебное заседание объявляется открытым. Рассматривается ходатайство ... об избрании меры пресечения Роману Гринкевичу в виде содержания под стражей с последующим его содержанием в Киевском следственном изоляторе сроком на 70 дней. 

 - сказала судья.

Контекст 

17 января ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны, и членам преступной организации, по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд гривен.

Речь идет, в частности об Игоре Гринкевиче и его сыне Романе.  

18 января сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Романа Гринкевича объявили в розыск. Он является подозреваемым по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн.

19 января Печерский районный суд Киева разрешил задержать подозреваемого в уголовном производстве по поставке некачественной одежды для ВСУ Романа Гринкевича для избрания ему меры пресечения.

 Сегодня, 22 января стало известно, что Романа Гринкевича задержали в Одессе при попытке выехать за пределы страны. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
Суд розпочав засідання щодо обрання запобіжного заходу Роману Гринкевичу
Court starts hearing on choosing a measure of restraint for Roman Hrynkevych
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Суд начал заседание по избранию меры пресечения Роману Гринкевичу

Печерский районный суд Киева рассматривает вопрос об избрании меры пресечения Роману Гринкевичу, подозреваемому по делу о мошенничестве с военным обмундированием на 1 миллиард гривен. Недавно Гринкевич был задержан в Одессе при попытке бегства из страны.

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