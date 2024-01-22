Суд начал заседание по избранию меры пресечения Роману Гринкевичу

Печерский районный суд Киева начал заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения Роману Гринкевичу, который является подозреваемым по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн, передает УНН.

Судебное заседание объявляется открытым. Рассматривается ходатайство ... об избрании меры пресечения Роману Гринкевичу в виде содержания под стражей с последующим его содержанием в Киевском следственном изоляторе сроком на 70 дней. - сказала судья.

Контекст

17 января ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны, и членам преступной организации, по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд гривен.

Речь идет, в частности об Игоре Гринкевиче и его сыне Романе.

18 января сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Романа Гринкевича объявили в розыск. Он является подозреваемым по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн.

19 января Печерский районный суд Киева разрешил задержать подозреваемого в уголовном производстве по поставке некачественной одежды для ВСУ Романа Гринкевича для избрания ему меры пресечения.

Сегодня, 22 января стало известно, что Романа Гринкевича задержали в Одессе при попытке выехать за пределы страны.