В течение 2022-2023 годов Роман Гринкевич 11 раз выезжал за границу по системе "Шлях" - прокурор
Киев • УНН
Роман Гринкевич, подозреваемый по делу о мошенничестве с военной одеждой на 1 миллиард гривен, в течение 2022-2023 годов 11 раз выезжал из Украины.
Роман Гринкевич, который является подозреваемым по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд гривен, в течение 2022-2023 годов 11 раз выезжал из Украины. Об этом во время судебного заседания сообщил прокурор, передает УНН.
"За данный период (2022-2023 год - ред.) он (Гринкевич - ред.), пользуясь системой "Шлях" выезжал за границу 11 раз", - сказал прокурор.
В то же время Гринкевич заявил, что не собирается покидать страну и будет доказывать свою честь и отстаивать свою правоту.
"Те факты, которые приводят, я считаю, никакой силы не имеют. Тем более, когда сегодня Генпрокуратура утверждает, что я якобы собирался пересечь границу. Я не собираюсь покидать страну, я буду доказывать свою честь и отстаивать свою правоту", - сказал Гринкевич.
Кроме того, адвокат Гринкевича заявил, что его клиент не собирался сбежать из Украины.
"В 7 утра, практически голого, достали его в квартире. Это таким образом он находился на пункте пропуска, таким образом пытался пересечь границу?" - сказал адвокат.
Он отметил, что Гринкевич узнал о том, что судом в отношении него подано ходатайство о задержании с целью привода - из новостей и собирался сегодня приехать в Киев для подачи соответствующего заявления.
Напомним
Печерский районный суд Киева начал заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения Роману Гринкевичу, который является подозреваемым по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн.
Дополнение
17 января ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны, и членам преступной организации, по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн. Речь идет, в частности об Игоре Гринкевиче и его сыне Романе.
В тот же день Офис Генпрокурора сообщал УНН, что правоохранители объявили в розыск Романа Гринкевича для избрания ему меры пресечения.
Игорь Гринкевич имеет статус подозреваемого и по другому делу - о попытке дать взятку. 29 декабря 2023 года сотрудники ГБР задержали львовского бизнесмена при попытке дать взятку одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. 500 тысяч долларов предлагались за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства. Сейчас он находится под стражей.
В течение 2022-2023 годов Роман Гринкевич 11 раз выезжал за границу по системе "Шлях" - прокурор
Роман Гринкевич, подозреваемый по делу о мошенничестве с военной одеждой на 1 миллиард гривен, в течение 2022-2023 годов 11 раз выезжал из Украины.
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