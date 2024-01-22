В течение 2022-2023 годов Роман Гринкевич 11 раз выезжал за границу по системе "Шлях" - прокурор

Эксклюзив
"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
  •  74041 просмотра

"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

Эксклюзив
"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
  •  100460 просмотра

"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

Эксклюзив
Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
  •  105536 просмотра

Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

Эксклюзив
Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу
  •  111943 просмотра

Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу

Эксклюзив
Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист
  •  113862 просмотра

Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист

Эксклюзив
Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты
  •  120150 просмотра

Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты

Эксклюзив
На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  223052 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

Эксклюзив
Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  274246 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

Эксклюзив
Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
19 январь 2024, 14:20  •  232734 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

Эксклюзив
Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
19 январь 2024, 12:55  •  221570 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
В течение 2022-2023 годов Роман Гринкевич 11 раз выезжал за границу по системе "Шлях" - прокурор

В течение 2022-2023 годов Роман Гринкевич 11 раз выезжал за границу по системе "Шлях" - прокурор

Киев  •  УНН

22 январь 2024, 20:12  •  2986 просмотра

Read in English

Роман Гринкевич, подозреваемый по делу о мошенничестве с военной одеждой на 1 миллиард гривен, в течение 2022-2023 годов 11 раз выезжал из Украины.

Роман Гринкевич, который является подозреваемым по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд гривен, в течение 2022-2023 годов 11 раз выезжал из Украины. Об этом во время судебного заседания сообщил прокурор, передает УНН.

"За данный период (2022-2023 год - ред.) он (Гринкевич - ред.), пользуясь системой "Шлях" выезжал за границу 11 раз", - сказал прокурор.

В то же время Гринкевич заявил, что не собирается покидать страну и будет доказывать свою честь и отстаивать свою правоту.

"Те факты, которые приводят, я считаю, никакой силы не имеют. Тем более, когда сегодня Генпрокуратура утверждает, что я якобы собирался пересечь границу. Я не собираюсь покидать страну, я буду доказывать свою честь и отстаивать свою правоту", - сказал Гринкевич.

Кроме того, адвокат Гринкевича заявил, что его клиент не собирался сбежать из Украины.

"В 7 утра, практически голого, достали его в квартире. Это таким образом он находился на пункте пропуска, таким образом пытался пересечь границу?" - сказал адвокат.

Он отметил, что Гринкевич узнал о том, что судом в отношении него подано ходатайство о задержании с целью привода - из новостей и собирался сегодня приехать в Киев для подачи соответствующего заявления.

Напомним

Печерский районный суд Киева начал заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения Роману Гринкевичу, который является подозреваемым по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн.

Дополнение

17 января ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны, и членам преступной организации, по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн. Речь идет, в частности об Игоре Гринкевиче и его сыне Романе.

В тот же день Офис Генпрокурора сообщал УНН, что правоохранители объявили в розыск Романа Гринкевича для избрания ему меры пресечения.

Игорь Гринкевич имеет статус подозреваемого и по другому делу - о попытке дать взятку. 29 декабря 2023 года сотрудники ГБР задержали львовского бизнесмена при попытке дать взятку одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. 500 тысяч долларов предлагались за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства. Сейчас он находится под стражей.

Павел Башинский

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Упродовж 2022-2023 років Роман Гринкевич 11 разів виїжджав за кордон по системі "Шлях" - прокурор
During 2022-2023, Roman Hrynkevych traveled abroad 11 times under the "Shlyakh" system - prosecutor
Новости по теме

В течение 2022-2023 годов Роман Гринкевич 11 раз выезжал за границу по системе "Шлях" - прокурор

Роман Гринкевич, подозреваемый по делу о мошенничестве с военной одеждой на 1 миллиард гривен, в течение 2022-2023 годов 11 раз выезжал из Украины.

Криминал и ЧП •   •  2986 просмотра
В течение 2022-2023 годов Роман Гринкевич 11 раз выезжал за границу по системе "Шлях" - прокурор

Зеленский провел ряд важных совещаний: одно из них касалось российских активов

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречи, направленные на координацию действий с мировыми партнерами и выработку стратегии по замороженным российским активам. Цель - усилить позицию Украины против российской агрессии и выступить за конфискацию этих активов для защиты Украины.

Политика •   •  4933 просмотра
Зеленский провел ряд важных совещаний: одно из них касалось российских активов

Оккупанты сбросили четыре управляемые бомбы на село в Херсонской области: удар пришелся по жилым домам

Как сообщается, российская армия сбросила четыре управляемые авиабомбы на село в Херсонской области, разрушив несколько домов, но обошлось без жертв.

Война •   •  8353 просмотра
Оккупанты сбросили четыре управляемые бомбы на село в Херсонской области: удар пришелся по жилым домам

Воздушные Силы ВСУ нанесли 8 ударов по позициям рф и уничтожили российскую ракету Х-59

Украинские военные нанесли восемь авиаударов по позициям противника, а также уничтожили российскую управляемую ракету Х-59. Эти атаки были частью широкомасштабных оборонительных мероприятий, во время которых украинские войска отбили 53 отдельные атаки противника.

Война •   •  9066 просмотра
Воздушные Силы ВСУ нанесли 8 ударов по позициям рф и уничтожили российскую ракету Х-59

В Китае произошло мощное землетрясение: толчки ощутили в Казахстане и Кыргызстане

Землетрясение магнитудой 7 баллов по шкале Рихтера произошло на границе Китая с Кыргызстаном и Казахстаном, вызвав подземные толчки, которые ощущались даже в Астане, Алматы и Бишкеке, что заставило людей эвакуироваться из многоэтажек.

Новости Мира •   •  10707 просмотра
В Китае произошло мощное землетрясение: толчки ощутили в Казахстане и Кыргызстане

Зеленский хочет получить наработки, чтобы устранить сложности между чиновниками, бизнесом и правоохранителями. Их рассмотрят на СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к урегулированию проблемных вопросов между чиновниками, бизнесом и правоохранительными органами.

Политика •   •  14120 просмотра
Зеленский хочет получить наработки, чтобы устранить сложности между чиновниками, бизнесом и правоохранителями. Их рассмотрят на СНБО

Многоквартирный дом вспыхнул на Харьковщине: погиб мужчина и две женщины

Мужчина и две женщины были найдены мертвыми после пожара в квартире в Харьковской области. Предварительной причиной пожара было признано неосторожное обращение с огнем.

Криминал и ЧП •   •  13345 просмотра
Многоквартирный дом вспыхнул на Харьковщине: погиб мужчина и две женщины

В Евпатории военные рф грузят подбитую технику для отправки

Российские военные вывозят технику с железнодорожного вокзала в оккупированном городе Евпатория в Крыму, говорится на видео, опубликованном "Крымским ветром". Как сообщается, информация была оперативно передана Вооруженным силам Украины.

Война •   •  16663 просмотра
В Евпатории военные рф грузят подбитую технику для отправки

Прокуроры вернули более 62 000 га незаконно отчужденных земель в 2023 году - Костин

В 2023 году украинские прокуроры вернули более 62 тысяч гектаров государственных земель, которые были отчуждены незаконно. Генеральный прокурор Андрей Костин рассказал о многочисленных схемах незаконной передачи земли, отметив системную борьбу с земельными махинациями.

Экономика •   •  15601 просмотра
Прокуроры вернули более 62 000 га незаконно отчужденных земель в 2023 году - Костин

Пользуйтесь государственным: языковой омбудсмен сделал замечание ГБР за русский при задержании Романа Гринкевича

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь раскритиковал Государственное бюро расследований за использование русского языка во время задержания подозреваемого Романа Гринкевича в Одессе.

Общество •   •  15411 просмотра
Пользуйтесь государственным: языковой омбудсмен сделал замечание ГБР за русский при задержании Романа Гринкевича