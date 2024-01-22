В течение 2022-2023 годов Роман Гринкевич 11 раз выезжал за границу по системе "Шлях" - прокурор

Роман Гринкевич, который является подозреваемым по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд гривен, в течение 2022-2023 годов 11 раз выезжал из Украины. Об этом во время судебного заседания сообщил прокурор, передает УНН.

"За данный период (2022-2023 год - ред.) он (Гринкевич - ред.), пользуясь системой "Шлях" выезжал за границу 11 раз", - сказал прокурор.

В то же время Гринкевич заявил, что не собирается покидать страну и будет доказывать свою честь и отстаивать свою правоту.

"Те факты, которые приводят, я считаю, никакой силы не имеют. Тем более, когда сегодня Генпрокуратура утверждает, что я якобы собирался пересечь границу. Я не собираюсь покидать страну, я буду доказывать свою честь и отстаивать свою правоту", - сказал Гринкевич.

Кроме того, адвокат Гринкевича заявил, что его клиент не собирался сбежать из Украины.

"В 7 утра, практически голого, достали его в квартире. Это таким образом он находился на пункте пропуска, таким образом пытался пересечь границу?" - сказал адвокат.

Он отметил, что Гринкевич узнал о том, что судом в отношении него подано ходатайство о задержании с целью привода - из новостей и собирался сегодня приехать в Киев для подачи соответствующего заявления.

Напомним

Печерский районный суд Киева начал заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения Роману Гринкевичу, который является подозреваемым по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн.

Дополнение

17 января ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны, и членам преступной организации, по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн. Речь идет, в частности об Игоре Гринкевиче и его сыне Романе.

В тот же день Офис Генпрокурора сообщал УНН, что правоохранители объявили в розыск Романа Гринкевича для избрания ему меры пресечения.

Игорь Гринкевич имеет статус подозреваемого и по другому делу - о попытке дать взятку. 29 декабря 2023 года сотрудники ГБР задержали львовского бизнесмена при попытке дать взятку одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. 500 тысяч долларов предлагались за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства. Сейчас он находится под стражей.