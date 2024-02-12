ГБР арестовало имущество семьи бизнесмена Гринкевича и взялось за недвижимость Морозюк
Государственное бюро расследований наложило арест на недвижимость и транспорт львовского бизнесмена Игоря Гринкевича и членов его семьи из-за причастности к мошеннической схеме.
Эстония продолжит строительство линии обороны на границе с россией
Эстония продолжит строить линию обороны на границе с россией, несмотря на заявление владимира путина о том, что он не намерен нападать на страны НАТО.
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
Гороскоп на эту неделю предсказывает напряженный и напряженный период для всех знаков зодиака из-за соединения Марса, Венеры и Плутона, которое может усилить напряженность и обострить конфликты на глобальном уровне.
На Луганщине оккупанты продолжают уничтожать Серебрянский лес, также страдают населенные пункты, где остаются гражданские - Лысогор
Российские военные продолжили обстрелы мирных районов Луганской области, в частности Серебрянского леса и станицы Краснореченской, в то время как украинские силы отбили российские атаки вблизи Белогоровки.
Дефицита электроэнергии в энергосистеме нет: планируются импорт и экспорт - Минэнерго
В энергосистеме Украины нет дефицита электроэнергии, поскольку внутреннее производство является достаточным, запланированы импорт и экспорт.
Сборная Кот-д'Ивуара стала триумфатором Кубка африканских наций-2023
Сборная Кот-д'Ивуара победила Нигерию со счетом 2:1 и завоевала свой третий титул на Кубке африканских наций.
В Селидово из-за российского обстрела трое раненых, по Новогродовке россияне ударили ракетой - ДонОГА
Три человека получили ранения в Селидово в результате российского обстрела жилых домов в Покровском районе Донецкой области.
В 2023 году усилилась тенденция увеличения экспорта семян зерновых и масличных культур, произведенных в Украине - Институт аграрной экономики
Экспорт семян зерновых и масличных культур, произведенных в Украине, в 2023 году увеличился в 1,5 раза до $77,2 млн.
Представители МВФ прибыли в Киев: будут обсуждать вызовы, стоящие перед экономикой Украины
Миссия МВФ прибыла в Киев, чтобы обсудить с украинскими властями и партнерами экономические вызовы и приоритеты для усиления способности Украины.
Обновленный рейтинг WTA: Свитолина остается в первой двадцатке, Ястремская и Калинина улучшили свои позиции
В обновленном рейтинге WTA Элина Свитолина сохранила место в первой двадцатке лучших теннисисток мира. А Даяна Ястремская и Ангелина Калинина улучшили свои позиции.