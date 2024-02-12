ГБР арестовало имущество семьи бизнесмена Гринкевича и взялось за недвижимость Морозюк

Государственное бюро расследования арестовало имущество семьи львовского бизнесмена Игоря Гринкевича. Об этом сообщила пресс-служба ГБР, пишет УНН.

Детали

В уголовном производстве по мошеннической схеме львовского бизнесмена Игоря Гринкевича и его семьи наложен арест на недвижимое имущество и транспортные средства бизнесмена, членов его семьи - жены, сына и тещи, двух его соучастников и подконтрольных им обществ. Также инициирован вопрос о наложении ареста на недвижимое имущество бывшей невесты Романа Гринкевича - Сони Морозюк - и еще одного соучастника.

В уголовном производстве наложен арест на недвижимое имущество и транспортные средства львовского бизнесмена, членов его семьи - жены, сына и тещи, двух его соучастников и подконтрольных им обществ. Также инициирован вопрос о наложении ареста на недвижимое имущество невесты сына львовского бизнесмена и еще одного соучастника - говорится в сообщении.

В то же время, ГБР не меняло квалификацию преступлений, совершенных участниками преступной организации под руководством бизнесмена Игоря Гринкевича. Отмечается, что подозрения были сообщены в середине января 2024 года - пяти лицам в создании и участии в преступной организации и в завладении чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенном в условиях военного положения, в особо крупных размерах, преступной организацией (ч. 5 ст. 190, ч. 1,2 ст. 255 УК Украины).

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Преступные действия были квалифицированы как мошенничество, ведь они организовались с целью завладения чужим имуществом (средствами) путем заключения рядом подконтрольных контрагентов с Министерством обороны договоров по закупке товаров, в частности одежды для военных. В результате была поставлена продукция ненадлежащего качества, которая не могла использоваться по назначению, что по квалификации является обманом и злоупотреблением доверием.

В ГБР отметили, что продолжают принимать все необходимые процессуальные меры и документируют все незаконные действия членов преступной организации.

Напомним,

Игорь Гринкевич является подозреваемым по двум уголовным делам. Его задержали 29 декабря 2023 года за предложение взятки в $500 тысяч одному из руководителей Главного следственного управления ГБР за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования. На следующий день после задержания Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения. Гринкевича отправили под стражу с возможностью внести залог. Уже во время пребывания в СИЗО Гринкевичу объявили второе подозрение - в поставках некачественной одежды для армии.

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Кроме Гринкевича-старшего, в деле о поставках для армии подозреваемым является его сын Роман Гринкевич. Его задержали в Одессе после розыска. Сейчас Роман Гринкевич тоже находится под арестом.

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