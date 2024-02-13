Дело Гринкевича: у ГБР есть постановление на арест имущества Морозюк

У ГБР есть постановление на арест имущества Софии Морозюк, бывшей невесты сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича. Речь о двух квартирах в Киеве, квартире в Харькове и земельном участке. Об этом сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

"Следствие имеет все необходимые постановления об аресте имущества семьи львовского бизнесмена. То есть мы с вами говорим о муже, о жене, о сыне, о теще и девушке-художнице, с которой был помолвлен сын. Конечно, мы помним, что кроме львовского бизнесмена и его сына подозрение получили в мошенничестве и участии в преступной организации еще трое граждан Украины, которые сотрудничали с львовским бизнесменом. То есть их имущество также под арестом", - рассказала Сапьян.

По ее словам, все постановления на арест имущества сейчас направлены в Министерство юстиции, и после этого данные об аресте будут внесены в реестр.

"То есть, я знаю, что есть вопросы от журналистов, что в реестре нет пока что факта, что имущество арестовано. Для этого нужно чуть больше времени, и вскоре это появится официально, и мы с вами сможем увидеть, что это земельные участки в разных регионах Украины: Киевской области, Львовской области, Закарпатской области, Львове. Это премиум-класса машины, которые датированы 2022 годом производства. Конечно, и сами квартиры, которые записаны на тещу, жену и на сына", - сказала Сапьян.

Также она прокомментировала ситуацию с имуществом Морозюк, которое было приобретено во время полномасштабной войны.

Что касается невесты-художницы, то есть постановление на арест ее имущества - это две квартиры в Киеве, одна в Харькове и земельный участок. Хочу акцентировать внимание на том, что в подавляющем своем большинстве - это имущество было приобретено именно в условиях войны - отметила Сапьян.

Дополнение

Государственное бюро расследования арестовало имущество семьи львовского бизнесмена Игоря Гринкевича.

Также инициирован вопрос о наложении ареста на недвижимое имущество бывшей невесты Романа Гринкевича - Сони Морозюк - и еще одного соучастника.

Игорь Гринкевич является подозреваемым по двум уголовным делам. Его задержали 29 декабря 2023 года за предложение взятки в 500 тысяч долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования.

На следующий день после задержания Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения. Гринкевича отправили под стражу с возможностью внести залог. Уже во время пребывания в СИЗО Гринкевичу объявили второе подозрение - в поставках некачественной одежды для армии.

Кроме Гринкевича-старшего, в деле о поставках для армии подозреваемым является его сын Роман Гринкевич. Его задержали в Одессе после розыска. Сейчас Роман Гринкевич тоже находится под арестом.