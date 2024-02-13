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Справа Гринкевича: у ДБР є ухвала на арешт майна Морозюк

Справа Гринкевича: у ДБР є ухвала на арешт майна Морозюк

Київ • УНН

 • 22091 перегляди

ДБР має ухвалу на арешт майна Софії Морозюк, колишньої нареченої сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, зокрема двох квартир у Києві, квартири у Харкові та земельної ділянки.

У ДБР є ухвала на арешт майна Софії Морозюк, колишньої нареченої сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Ідеться про дві квартири в Києві, квартиру в Харкові й земельну ділянку. Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону у вівторок, передає кореспондент УНН.

"Слідство має всі необхідні ухвали щодо арешту майна родини львівського бізнесмена. Тобто ми з вами говоримо про чоловіка, про дружину, про сина, про тещу та дівчину-художницю, з якою був заручений син. Звичайно, ми пам’ятаємо, що окрім львівського бізнесмена та його сина підозру отримали у шахрайстві та участі в злочинній організації ще троє громадян України, які співпрацювали з львівським бізнесменом. Тобто їхнє майно також під арештом", - розповіла Сапьян.

За її словами, всі ухвали на арешт майна наразі направлено в Міністерство юстиції, і після цього дані про арешт будуть внесені в реєстр.

"Тобто, я знаю, що є запитання від журналістів, що в реєстрі немає поки що факту, що майно арештовано. Для цього потрібно трохи більше часу, і незабаром це з’явиться офіційно, і ми з вами зможемо побачити, що це земельні ділянки в різних регіонах України: Київській області, Львівській області, Закарпатській області, Львові. Це преміум-класу автівки, які датовані 2022 роком виробництва. Звичайно, і самі квартири, які записані на тещу, дружину й на сина", - сказала Сапьян.

Також вона прокоментувала ситуацію з майном Морозюк, яке було придбане під час повномасштабної війни.

Що стосується нареченої-художниці, то є ухвала на арешт її майна – це дві квартири в Києві, одна в Харкові й земельна ділянка. Хочу закцентувати увагу на тому, що в переважній своїй більшості – це майно було придбано саме в умовах війни

- зазначила Сапьян.

Доповнення

Державне бюро розслідування заарештувало майно сімʼї львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Також ініційовано питання про накладення арешту на нерухоме майно колишньої нареченої Романа Гринкевича – Соні Морозюк – та ще одного співучасника.

Ігор Гринкевич є підозрюваним у двох кримінальних справах. Його затримали 29 грудня 2023 за пропозицію хабаря у 500 тисяч доларів одному з керівників Головного слідчого управління ДБР за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній під час розслідування.

Наступного дня після затримання Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід. Гринкевича відправили під варту з можливістю внести заставу. Уже під час перебування в СІЗО Гринкевичу оголосили другу підозру – у постачанні неякісного одягу для армії.

Окрім Гринкевича-старшого у справі про постачання для армії підозрюваним є його син Роман Гринкевич. Його затримали в Одесі після розшуку. Зараз Роман Гринкевич теж перебуває під арештом.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Кримінал та НП
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