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Справа Гринкевичів: суд продовжив тримання під вартою старшому Гринкевичу

Київ • УНН

 • 32484 перегляди

Суд продовжив запобіжний захід львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу, який фігурує у справах про спробу підкупу співробітника ДБР та постачання неякісного одягу для ЗСУ, залишивши його під вартою до 29 березня.

Справа Гринкевичів: суд продовжив тримання під вартою старшому Гринкевичу

Суд подовжив запобіжний захід для львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, який фігурує в справі про постачання неякісного одягу для ЗСУ. Він проведе під вартою ще на мінімум місяць. Про це пише hromadske із посиланням на слова речниці ДБР Тетяни Сапьян, передає УНН.

Так, суд ухвалив рішення про продовження дії запобіжного заходу для Гринкевича 23 лютого. Під вартою він перебуватиме до 29 березня.

– йдеться в повідомленні.

Деталі

22 лютого Апеляційний суд Києва залишив у силі рішення про тримання під вартою львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича за звинуваченням у спробі підкупу співробітника ДБР.

Справа Гринкевича: у ДБР є ухвала на арешт майна Морозюк13.02.24, 15:58 • 22091 перегляд

Довідково

Ігор Гринкевич є підозрюваним у двох кримінальних справах. Його затримали 29 грудня 2023 за пропозицію хабара у $500 тисяч одному з керівників Головного слідчого управління ДБР за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування.

Наступного дня після затримання Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід. Гринкевича відправили під варту з можливістю внести заставу. Уже під час перебування в СІЗО Гринкевичу оголосили другу підозру – в постачанні неякісного одягу для армії.

Державне бюро розслідування заарештувало майно сімʼї львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. 

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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