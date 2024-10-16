Делегации из 8 стран мира прибыли в Одесскую область: Кипер рассказал подробности встречи

Сегодня Одесскую область с официальным визитом посетили министры иностранных дел Украины, Швеции, Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии и Исландии. О подробностях визита рассказал глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Так, в ходе встречи стороны подняли тему усиления поддержки Украины, обороны портов и энергетической инфраструктуры, а также привлечения российских военных преступников к ответственности. Также договорились об укреплении обороноспособности Украины, новых инвестициях в оборонную промышленность и усилении санкционного давления на Россию, информирует Кипер.

Вместе посетили наших раненых военных в госпитале и почтили память погибших героев. Кроме того, встретились с ведущими экспортерами сельскохозяйственной продукции. Украинские аграрии рассказали иностранным делегациям о трудностях, которые преодолевают ежедневно, чтобы обеспечивать десятки стран мира украинским зерном и другими важными товарами - рассказал он.

Представители Одесской облгосадминистрации проинформировали министров иностранных дел стран Нордично-Балтийской восьмерки о ситуации с безопасностью в регионе и Черном море и рассказали о последствиях российских атак.

Также предложили Швеции взять наш регион под патронат в восстановлении. Рассчитываем на дальнейшее сотрудничество. Визит министров иностранных дел Швеции, Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии и Исландии в Одессу свидетельствует о поддержке со стороны стран Нордично-Балтийской восьмерки в борьбе Украины за территориальную целостность и сохранение суверенитета - резюмировал Кипер.

Одесщина стала эпицентром международных встреч. В прошлом году регион посетили более 100 делегаций.

Так, в декабре прошлого года Одесскую область посетил специальный уполномоченный МИД Греции по вопросам Украины Спиридон Ламбридис и генеральный консул Греческой Республики в Одессе Димитриос Дохтсис.

Оба осудили российские атаки и заявили о готовности греческой стороны присоединиться к восстановлению Одесской области в послевоенное время. В том же месяце Кипер встретился со шведскими официальными лицами, чтобы обсудить продолжающиеся атаки России и заручиться дальнейшей поддержкой региональной безопасности. В результате проведенной встречи Одесская область ожидает от шведской стороны помощь в укреплении безопасности региона.

Недавно глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер провел онлайн-встречу с сопредседателем международной рабочей группы по вопросам санкций против РФ Майклом Макфолом.