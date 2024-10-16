Делегації з 8 країн світу прибули на Одещину: Кіпер розповів подробиці зустрічі

Сьогодні на Одещину з офіційним візитом завітали міністри закордонних справ України, Швеції, Данії, Естонії, Латвії, Литви, Норвегії, Фінляндії та Ісландії. Про подробиці візиту розповів очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.

Так, в ході зустрічі сторони підняли тему посилення підтримки України, оборони портів і енергетичної інфраструктури, а також притягнення російських військових злочинців до відповідальності. Також домовилися про зміцнення обороноздатності України, нові інвестиції в оборонну промисловість і посилення санкційного тиску на Росію, інформує Кіпер.

Разом відвідали наших поранених військових у шпиталі та вшанували пам’ять загиблих героїв. Крім того, мали зустріч з провідними експортерами сільськогосподарської продукції. Українські аграрії розповіли іноземним делегаціям про труднощі, які долають щоденно, аби забезпечувати десятки країн світу українським зерном та іншими важливими товарами

Представники Одеської облдержадміністрації поінформували міністрів закордонних справ країн Нордично-Балтійської вісімки щодо безпекової ситуації в регіоні та Чорному морі й розповіли про наслідки російських атак.

Також запропонували Швеції взяти наш регіон під патронат у відбудові. Розраховуємо на подальшу співпрацю. Візит міністрів закордонних справ Швеції, Данії, Естонії, Латвії, Литви, Норвегії, Фінляндії та Ісландії до Одеси засвідчує підтримку з боку країн Нордично-Балтійської вісімки у боротьбі України за територіальну цілісність та збереження суверенітету

Одещина стала епіцентром міжнародних зустрічей. Торік регіон відвідало понад 100 делегацій.

Так, у грудні торік Одеську область відвідав спеціальний уповноважений МЗС Греції з питань України Спиридон Ламбрідіс та генеральний консул Грецької Республіки в Одесі Дімітріос Дохтсіс.

Обидва засудили російські атаки та заявили про готовність грецької сторони долучитися до відбудови Одещини у повоєнний час. Того ж місяця Кіпер зустрівся зі шведськими офіційними особами, щоб обговорити триваючі атаки росії і заручитися подальшою підтримкою регіональної безпеки. У результаті проведеної зустрічі Одещина очікує від шведської сторони допомогу у зміцненні безпеки регіону.

Нещодавно очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер провів онлайн-зустріч із співголовою міжнародної робочої групи з питань санкцій проти рф Майклом Макфолом.

Поінформував пана Макфола щодо ситуації в регіоні, зокрема про російські обстріли, роботу портів, економічну та енергетичну ситуацію. Подякував за неоціненну допомогу та підтримку, яку США надають Україні з перших днів війни. Наголосив на необхідності подальшого надання додаткових засобів протиповітряної оборони для захисту Одещини