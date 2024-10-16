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Делегації з 8 країн світу прибули на Одещину: Кіпер розповів подробиці зустрічі

Київ • УНН

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Міністри закордонних справ України та 8 країн Нордично-Балтійської вісімки здійснили офіційний візит до Одеської області. Обговорено посилення підтримки України, оборону портів та енергетичної інфраструктури.

Делегації з 8 країн світу прибули на Одещину: Кіпер розповів подробиці зустрічі

Сьогодні на Одещину з офіційним візитом завітали міністри закордонних справ України, Швеції, Данії, Естонії, Латвії, Литви, Норвегії, Фінляндії та Ісландії. Про подробиці візиту розповів очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер,  передає УНН.

Так, в ході зустрічі сторони підняли тему посилення підтримки України, оборони портів і енергетичної інфраструктури, а також притягнення російських військових злочинців до відповідальності. Також домовилися про зміцнення обороноздатності України, нові інвестиції в оборонну промисловість і посилення санкційного тиску на Росію, інформує Кіпер.

Разом відвідали наших поранених військових у шпиталі та вшанували пам’ять загиблих героїв. Крім того, мали зустріч з провідними експортерами сільськогосподарської продукції. Українські аграрії розповіли іноземним делегаціям про труднощі, які долають щоденно, аби забезпечувати десятки країн світу українським зерном та іншими важливими товарами

- розповів він.

Представники Одеської облдержадміністрації поінформували міністрів закордонних справ країн Нордично-Балтійської вісімки щодо безпекової ситуації в регіоні та Чорному морі й розповіли про наслідки російських атак.

Також запропонували Швеції взяти наш регіон під патронат у відбудові. Розраховуємо на подальшу співпрацю. Візит міністрів закордонних справ Швеції, Данії, Естонії, Латвії, Литви, Норвегії, Фінляндії та Ісландії до Одеси засвідчує підтримку з боку країн Нордично-Балтійської вісімки у боротьбі України за територіальну цілісність та збереження суверенітету

- резюмував Кіпер. 

Одещина стала епіцентром міжнародних зустрічей. Торік регіон відвідало понад 100 делегацій.

Так, у грудні торік Одеську область відвідав спеціальний уповноважений МЗС Греції з питань України Спиридон Ламбрідіс та генеральний консул Грецької Республіки в Одесі Дімітріос Дохтсіс.

Обидва засудили російські атаки та заявили про готовність грецької сторони долучитися до відбудови Одещини у повоєнний час. Того ж місяця Кіпер зустрівся зі шведськими офіційними особами, щоб обговорити триваючі атаки росії і заручитися подальшою підтримкою регіональної безпеки. У результаті проведеної зустрічі Одещина очікує від шведської сторони допомогу у зміцненні безпеки регіону.

Нещодавно очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер провів онлайн-зустріч із співголовою міжнародної робочої групи з питань санкцій проти рф Майклом Макфолом.

Поінформував пана Макфола щодо ситуації в регіоні, зокрема про російські обстріли, роботу портів, економічну та енергетичну ситуацію. Подякував за неоціненну допомогу та підтримку, яку США надають Україні з перших днів війни. Наголосив на необхідності подальшого надання додаткових засобів протиповітряної оборони для захисту Одещини

 - розповів Кіпер.
Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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