Дефицита электроэнергии в энергосистеме нет: планируются импорт и экспорт - Минэнерго
Киев • УНН
В энергосистеме Украины нет дефицита электроэнергии, поскольку внутреннее производство является достаточным, запланированы импорт и экспорт.
Дефицита в энергосистеме Украины не фиксируется. Собственной генерации достаточно для покрытия потребностей всех потребителей. Также планируются импорт и экспорт электроэнергии. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что в краткосрочный ремонт выведен корпус ТЭС. В то же время в резерве - 10 блоков теплоэлектростанций, которые будут задействованы в случае необходимости. Ситуация контролируемая. Система сбалансирована. Графики отключений не применяются.
ПОСЛЕДСТВИЯ ОБСТРЕЛОВ
Из-за боевых действий отключилась ВЛ 110 кВ в Донецкой области. В г. Марганец (Днепропетровская область) обстрелом поврежден надземный газораспределительный газопровод.
СОСТОЯНИЕ СЕТЕЙ
На подстанции ПС 330 кВ НЭК "Укрэнерго" в Волынской области по техническим причинам отключалось оборудование, обесточивались более 1,5 тысячи бытовых потребителей и местная промышленность. Всех запитали.
СИТУАЦИЯ НА ЗАЕСЕ
Уровень воды в пруду-охладителе стабильный - 15,59 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.
ИМПОРТ/ ЭКСПОРТ
На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 1243 МВт-ч. Также предполагается экспорт - до 2140 МВт-ч в Польшу, Румынию, Словакию и Молдову.
Напомним
В результате ночной атаки российских войск без света оставались более 53 бытовых потребителей в Павлограде и прилегающих районах, а также промышленность - завод и семь шахт, на последних находились более 1000 работников. Сейчас без электроснабжения около 30 тысяч абонентов.
Дефицита электроэнергии в энергосистеме нет: планируются импорт и экспорт - Минэнерго
В энергосистеме Украины нет дефицита электроэнергии, поскольку внутреннее производство является достаточным, запланированы импорт и экспорт.
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