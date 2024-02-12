Дефицита электроэнергии в энергосистеме нет: планируются импорт и экспорт - Минэнерго

Дефицита в энергосистеме Украины не фиксируется. Собственной генерации достаточно для покрытия потребностей всех потребителей. Также планируются импорт и экспорт электроэнергии. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в краткосрочный ремонт выведен корпус ТЭС. В то же время в резерве - 10 блоков теплоэлектростанций, которые будут задействованы в случае необходимости. Ситуация контролируемая. Система сбалансирована. Графики отключений не применяются.

ПОСЛЕДСТВИЯ ОБСТРЕЛОВ

Из-за боевых действий отключилась ВЛ 110 кВ в Донецкой области. В г. Марганец (Днепропетровская область) обстрелом поврежден надземный газораспределительный газопровод.

СОСТОЯНИЕ СЕТЕЙ

На подстанции ПС 330 кВ НЭК "Укрэнерго" в Волынской области по техническим причинам отключалось оборудование, обесточивались более 1,5 тысячи бытовых потребителей и местная промышленность. Всех запитали.

СИТУАЦИЯ НА ЗАЕСЕ

Уровень воды в пруду-охладителе стабильный - 15,59 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

ИМПОРТ/ ЭКСПОРТ

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 1243 МВт-ч. Также предполагается экспорт - до 2140 МВт-ч в Польшу, Румынию, Словакию и Молдову.

Напомним

В результате ночной атаки российских войск без света оставались более 53 бытовых потребителей в Павлограде и прилегающих районах, а также промышленность - завод и семь шахт, на последних находились более 1000 работников. Сейчас без электроснабжения около 30 тысяч абонентов.