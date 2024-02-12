Дефіциту електроенергії в енергосистемі немає: плануються імпорт та експорт – Міненерго
Київ • УНН
В енергосистемі України немає дефіциту електроенергії, оскільки внутрішнє виробництво є достатнім, заплановані імпорт та експорт.
Дефіциту в енергосистемі України не фіксується. Власної генерації достатньо для покриття потреб усіх споживачів. Також плануються імпорт та експорт електроенергії. Про це повідомляє Міненерго, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що у короткостроковий ремонт виведено корпус ТЕС. Водночас в резерві – 10 блоків теплоелектростанцій, які буде задіяно у разі потреби. Ситуація контрольована. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються.
НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ
Через бойові дії відключилась ПЛ 110 кВ на Донеччині. У м. Марганець (Дніпропетровська область) обстрілом пошкоджено надземний газорозподільний газопровід.
СТАН МЕРЕЖ
На підстанції ПС 330 кВ НЕК "Укренерго" у Волинській області через технічні причини відключалось обладнання, знеструмлювались понад 1,5 тисячі побутових споживачів і місцева промисловість. Усіх заживлено.
СИТУАЦІЯ НА ЗАЕС
Рівень води у ставку-охолоджувачі стабільний – 15,59 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.
ІМПОРТ/ ЕКСПОРТ
На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 1243 МВт-год. Також передбачається експорт – до 2140 МВт-год до Польщі, Румунії, Словаччини та Молдови.
Нагадаємо
Внаслідок нічної атаки російських військ без світла залишалися понад 53 побутових споживачів у Павлограді та прилеглих районах, а також промисловість – завод та сім шахт, на останніх перебували понад 1000 працівників. Наразі без електропостачання близько 30 тисяч абонентів.