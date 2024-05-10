Дефицит электричества сохраняется: Украина берет аварийную помощь из ЕС, планируют ограничения для промышленности и возможные аварийные отключения

В Украине большую часть суток сохраняется дефицит электроэнергии, для его покрытия в отдельные часы применяется аварийная помощь. Ограничение потребления для промышленности действует с 18:00 до 07:00, при росте потребления возможны аварийные отключения. В трех областях были обесточивания из-за вражеских обстрелов, в южном регионе возле одной из высоковольтных подстанций произошел взрыв в результате падения дрона. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" и Минэнерго в пятницу, пишет УНН.

Детали

"В энергосистеме большую часть суток сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Причина - масштабные повреждения украинских электростанций, из-за которых они не могут производить столько же электроэнергии, как до атаки", - сообщили в НЭК.

Указано, что вчера, 9 мая, из-за отсутствия или недостаточного объема импорта электроэнергии в ночные часы, в Укрэнерго были вынуждены продлить срок действия графиков ограничения мощности для промышленности с 23:00 до 07:00 утра 10 мая.

"Сегодня также графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут действовать с 18:00 до 07:00 следующего дня. При росте потребления возможно применение аварийных отключений", - указали в компании, призвав экономить электричество, особенно с 18 часов до полуночи.

Аварийная помощь

Вчера, 9 мая, для преодоления дефицита в энергосистеме, по запросу "Укрэнерго" была активирована аварийная поставка электроэнергии в Украину с 19:00 до 22:00 из энергосистем Румынии, Польши, Словакии. Также, с 11:00 до 16:00, по запросу польского оператора энергосистемы, принимала излишки электроэнергии из Польши.

"Сегодня аварийная помощь от стран ЕС была применена утром, с 06:00 до 07:00", - сообщили в Укрэнерго.

Ограничения

В течение суток действуют ограничения потребления в Харьковской области. На утро обесточены более 100 тысяч бытовых потребителей. Также круглосуточно ограничено потребление для промышленности на Криворожье.

Импорт

В течение суток, кроме ночных часов, из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 13 904 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 483 МВт, указали в Укрэнерго.

Последствия обстрелов

По данным Минэнерго:

В Днепропетровской области в результате обстрела была повреждена воздушная линия, обесточивалась подстанция облэнерго, отключались бытовые потребители (все запитаны).

В Харьковской области из-за обстрелов выключалась воздушная линия, обесточивались подстанции облэнерго и бытовые потребители.

В Черниговской области из-за повреждения воздушной линии было одномоментно обесточено 600 потребителей.

В южном регионе возле одной из высоковольтных подстанций произошел взрыв в результате падения БПЛА.

Обесточивание

На утро обесточены 413 населенных пунктов. Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Запорожской, Харьковской, Сумской областях.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе незначительно снизился и составляет 15,37 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.