Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
Дефицит электричества сохраняется: Украина берет аварийную помощь из ЕС, планируют ограничения для промышленности и возможные аварийные отключения
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии
Сторми Дэниелс и адвокат Трампа столкнулись в допросе: защита экс-президента считает сомнительными показания порноактирисы
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигаретыЭксклюзив
Полиция призывает граждан ограничить время пребывания на кладбищах в поминальные дни
Удар рф по Харькову: враг, предварительно, попал из С-400. Показали последствия
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ISW: армия рф заметно увеличила темпы атак на востоке за последний месяц
Зять Трампа после отхода от политики снова помагает в предвыборной кампании - Reuters
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Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы
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Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия
Дефицит электричества сохраняется: Украина берет аварийную помощь из ЕС, планируют ограничения для промышленности и возможные аварийные отключения
В Украине наблюдается значительный дефицит электроэнергии в течение большей части суток из-за масштабных повреждений электростанций, что обусловливает необходимость аварийного импорта электроэнергии из соседних стран и ограничения потребления для промышленности с 18:00 до 7:00, с потенциальными аварийными отключениями, если потребление возрастет.
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии
Открыто уголовное дело против и. о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Сокура за препятствование поставке топлива для армии во время войны.
Сторми Дэниелс и адвокат Трампа столкнулись в допросе: защита экс-президента считает сомнительными показания порноактирисы
Порноактриса Сторми Дэниелс стояла на своем во время перекрестного допроса адвокатов Трампа, поддерживая свою версию о вероятных сексуальных отношениях с бывшим президентом, несмотря на обвинения во лжи и жадности.
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз рассказали, чем производители подделок набивают сигареты.
Полиция призывает граждан ограничить время пребывания на кладбищах в поминальные дни
Полиция призывает граждан ограничить время пребывания на кладбищах в поминальные дни, заботиться о безопасности, следить за сообщениями о воздушной тревоге и немедленно следовать в укрытие.
Удар рф по Харькову: враг, предварительно, попал из С-400. Показали последствия
Российские войска нанесли ракетный удар по Харькову, попав в частные жилые кварталы и вызвав пожары, повредив дома и ранив 72-летнюю женщину и 11-летнюю девочку.
Строительство магистрального водопровода в Никополе: готовность 90%, но обстрелы задерживают завершение
Строительство магистрального водопровода в Никопольском районе завершено примерно на 90%, но постоянные вражеские обстрелы мешают определить точную дату завершения работ.
ISW: армия рф заметно увеличила темпы атак на востоке за последний месяц
За последний месяц российские войска значительно увеличили темпы наземных атак на востоке Украины, вероятно, с целью закрепления позиций до прибытия западной военной помощи украинским войскам.
Зять Трампа после отхода от политики снова помагает в предвыборной кампании - Reuters
Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа, делает звонки, призывая доноров посетить благотворительные мероприятия Трампа в Нью-Йорке, что свидетельствует о его участии в президентской кампании Трампа в 2024 году.
Минэнерго обсуждает повышение тарифов на свет – Гринчук
Министерство энергетики обсуждает возможность повышения тарифов на электроэнергию для обеспечения средств на подготовку к следующему отопительному сезону, поскольку прогнозируется значительный дефицит из-за российских атак на объекты энергетической инфраструктуры.