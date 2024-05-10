Дефіцит електрики зберігається: Україна бере аварійну допомогу з ЄС, планують обмеження для промисловості і можливі аварійні відключення

ukenru
10:47 • 31804 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 51653 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 50726 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 64690 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 78978 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 115271 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 138330 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 140171 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 248105 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171337 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5.2 м/с
36 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Сьогодні в Україні відбудеться унікальне сонячне затемнення

Сьогодні в Україні відбудеться унікальне сонячне затемнення

29 березня, 04:24 • 18937 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 43020 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 26506 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 45997 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 34140 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 248105 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 366320 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 381013 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 296085 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 368857 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 3604 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 4002 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 62822 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 79258 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 90434 перегляди
Актуальне
Дефіцит електрики зберігається: Україна бере аварійну допомогу з ЄС, планують обмеження для промисловості і можливі аварійні відключення

Дефіцит електрики зберігається: Україна бере аварійну допомогу з ЄС, планують обмеження для промисловості і можливі аварійні відключення

Київ • УНН

 • 28055 перегляди

В Україні спостерігається значний дефіцит електроенергії протягом більшої частини доби через масштабні пошкодження електростанцій, що зумовлює необхідність аварійного імпорту електроенергії з сусідніх країн та обмеження споживання для промисловості з 18:00 до 7:00, з потенційними аварійними відключеннями, якщо споживання зросте.

В Україні більшу частину доби зберігається дефіцит електроенергії, для його покриття в окремі години застосовується аварійна допомога. Обмеження споживання для промисловості діє з 18:00 до 07:00, при зростанні споживання можливі аварійні відключення. У трьох областях були знеструмлення через ворожі обстріли, у південному регіоні біля однієї з високовольтних підстанцій стався вибух внаслідок падіння дрона. Про це повідомили в НЕК "Укренерго" та Міненерго у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"В енергосистемі більшу частину доби зберігається значний дефіцит електроенергії. Причина - масштабні пошкодження українських електростанцій, через які вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атаки", - повідомили у НЕК.

Вказано, що вчора, 9 травня, через відсутність, або не достатній обсяг імпорту електроенергії в нічні години, в Укренерго були вимушені подовжити термін дії графіків обмеження потужності для промисловості з 23:00 до 07:00 ранку 10 травня.

"Сьогодні також графіки обмеження потужності для промислових споживачів будуть діяти з 18:00 до 07:00 наступного дня. При зростанні споживання можливе застосування аварійних відключень", - вказали у компанії, закликавши економити електрику, особливо з 18 години до опівночі.

Аварійна допомога

Учора, 9 травня, для подолання дефіциту в енергосистемі, на запит "Укренерго" було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 19:00 до 22:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини. Також, з 11:00 до 16:00 , на запит польського оператора енергосистеми, приймала надлишки електроенергії з Польщі.

"Сьогодні аварійна допомога від країн ЄС була застосована вранці, з 06:00 до 07:00", - повідомили в Укренерго.

Обмеження

Протягом доби діють обмеження споживання на Харківщині. На ранок знеструмлено понад 100 тисяч побутових споживачів. Також цілодобово обмежено споживання для промисловості на Криворіжжі.

Імпорт

Протягом доби, окрім нічних годин, з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 13 904 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 483 МВт, вказали в Укренерго.

Наслідки обстрілів

За даними Міненерго:

  • На Дніпропетровщині внаслідок обстрілу було пошкоджено повітряну лінію, знеструмлювалась підстанція обленерго, вимикалися побутові споживачі (всіх заживлено). 
  • На Харківщині через обстріл вимикалась повітряна лінія, знеструмлювалися підстанції обленерго та побутові споживачі. 
  • На Чернігівщині через пошкодження повітряної лінії було одномоментно знеструмлено 600 споживачів. 
  • У південному регіоні біля однієї з високовольтних підстанцій стався вибух внаслідок падіння БПЛА.

Знеструмлення

На ранок знеструмлені 413 населених пунктів. Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Запорізькій, Харківській, Сумській областях.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі незначною мірою знизився і становить 15,37 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили в Міненерго.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаЕкономіка
ukrenerhoУкренерго
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
rumuniiaРумунія
slovachchynaСловаччина
uhorshchynaУгорщина
ukrainaУкраїна
moldovaМолдова
kryvyi-rihКривий Ріг
donetskДонецьк
zaporizhzhiaЗапоріжжя
kharkivХарків
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,823.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,859.09