Дефіцит електрики зберігається: Україна бере аварійну допомогу з ЄС, планують обмеження для промисловості і можливі аварійні відключення
Київ • УНН
В Україні спостерігається значний дефіцит електроенергії протягом більшої частини доби через масштабні пошкодження електростанцій, що зумовлює необхідність аварійного імпорту електроенергії з сусідніх країн та обмеження споживання для промисловості з 18:00 до 7:00, з потенційними аварійними відключеннями, якщо споживання зросте.
В Україні більшу частину доби зберігається дефіцит електроенергії, для його покриття в окремі години застосовується аварійна допомога. Обмеження споживання для промисловості діє з 18:00 до 07:00, при зростанні споживання можливі аварійні відключення. У трьох областях були знеструмлення через ворожі обстріли, у південному регіоні біля однієї з високовольтних підстанцій стався вибух внаслідок падіння дрона. Про це повідомили в НЕК "Укренерго" та Міненерго у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
"В енергосистемі більшу частину доби зберігається значний дефіцит електроенергії. Причина - масштабні пошкодження українських електростанцій, через які вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атаки", - повідомили у НЕК.
Вказано, що вчора, 9 травня, через відсутність, або не достатній обсяг імпорту електроенергії в нічні години, в Укренерго були вимушені подовжити термін дії графіків обмеження потужності для промисловості з 23:00 до 07:00 ранку 10 травня.
"Сьогодні також графіки обмеження потужності для промислових споживачів будуть діяти з 18:00 до 07:00 наступного дня. При зростанні споживання можливе застосування аварійних відключень", - вказали у компанії, закликавши економити електрику, особливо з 18 години до опівночі.
Аварійна допомога
Учора, 9 травня, для подолання дефіциту в енергосистемі, на запит "Укренерго" було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 19:00 до 22:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини. Також, з 11:00 до 16:00 , на запит польського оператора енергосистеми, приймала надлишки електроенергії з Польщі.
"Сьогодні аварійна допомога від країн ЄС була застосована вранці, з 06:00 до 07:00", - повідомили в Укренерго.
Обмеження
Протягом доби діють обмеження споживання на Харківщині. На ранок знеструмлено понад 100 тисяч побутових споживачів. Також цілодобово обмежено споживання для промисловості на Криворіжжі.
Імпорт
Протягом доби, окрім нічних годин, з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 13 904 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 483 МВт, вказали в Укренерго.
Наслідки обстрілів
За даними Міненерго:
- На Дніпропетровщині внаслідок обстрілу було пошкоджено повітряну лінію, знеструмлювалась підстанція обленерго, вимикалися побутові споживачі (всіх заживлено).
- На Харківщині через обстріл вимикалась повітряна лінія, знеструмлювалися підстанції обленерго та побутові споживачі.
- На Чернігівщині через пошкодження повітряної лінії було одномоментно знеструмлено 600 споживачів.
- У південному регіоні біля однієї з високовольтних підстанцій стався вибух внаслідок падіння БПЛА.
Знеструмлення
На ранок знеструмлені 413 населених пунктів. Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Запорізькій, Харківській, Сумській областях.
Ситуація на ЗАЕС
"Рівень води у ставку-охолоджувачі незначною мірою знизився і становить 15,37 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили в Міненерго.