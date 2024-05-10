Дефіцит електрики зберігається: Україна бере аварійну допомогу з ЄС, планують обмеження для промисловості і можливі аварійні відключення

В Україні більшу частину доби зберігається дефіцит електроенергії, для його покриття в окремі години застосовується аварійна допомога. Обмеження споживання для промисловості діє з 18:00 до 07:00, при зростанні споживання можливі аварійні відключення. У трьох областях були знеструмлення через ворожі обстріли, у південному регіоні біля однієї з високовольтних підстанцій стався вибух внаслідок падіння дрона. Про це повідомили в НЕК "Укренерго" та Міненерго у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"В енергосистемі більшу частину доби зберігається значний дефіцит електроенергії. Причина - масштабні пошкодження українських електростанцій, через які вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атаки", - повідомили у НЕК.

Вказано, що вчора, 9 травня, через відсутність, або не достатній обсяг імпорту електроенергії в нічні години, в Укренерго були вимушені подовжити термін дії графіків обмеження потужності для промисловості з 23:00 до 07:00 ранку 10 травня.

"Сьогодні також графіки обмеження потужності для промислових споживачів будуть діяти з 18:00 до 07:00 наступного дня. При зростанні споживання можливе застосування аварійних відключень", - вказали у компанії, закликавши економити електрику, особливо з 18 години до опівночі.

Аварійна допомога

Учора, 9 травня, для подолання дефіциту в енергосистемі, на запит "Укренерго" було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 19:00 до 22:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини. Також, з 11:00 до 16:00 , на запит польського оператора енергосистеми, приймала надлишки електроенергії з Польщі.

"Сьогодні аварійна допомога від країн ЄС була застосована вранці, з 06:00 до 07:00", - повідомили в Укренерго.

Обмеження

Протягом доби діють обмеження споживання на Харківщині. На ранок знеструмлено понад 100 тисяч побутових споживачів. Також цілодобово обмежено споживання для промисловості на Криворіжжі.

Імпорт

Протягом доби, окрім нічних годин, з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 13 904 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 483 МВт, вказали в Укренерго.

Наслідки обстрілів

За даними Міненерго:

На Дніпропетровщині внаслідок обстрілу було пошкоджено повітряну лінію, знеструмлювалась підстанція обленерго, вимикалися побутові споживачі (всіх заживлено).

На Харківщині через обстріл вимикалась повітряна лінія, знеструмлювалися підстанції обленерго та побутові споживачі.

На Чернігівщині через пошкодження повітряної лінії було одномоментно знеструмлено 600 споживачів.

У південному регіоні біля однієї з високовольтних підстанцій стався вибух внаслідок падіння БПЛА.

Знеструмлення

На ранок знеструмлені 413 населених пунктів. Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Запорізькій, Харківській, Сумській областях.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі незначною мірою знизився і становить 15,37 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили в Міненерго.