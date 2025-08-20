Defence City: новая модель оборонной поддержки и борьба авиации за будущее

Во время презентации проекта Программы действий Правительства Министр обороны Украины Денис Шмыгаль представил новые инструменты поддержки оборонной промышленности, среди которых ключевым является запуск специального режима Defence City. В то же время представители авиационной отрасли предостерегают: без учета авиационного направления в стратегических планах инициатива может потерять эффективность. Ведь именно авиация способна стать локомотивом послевоенного восстановления, пишет УНН.

Детали

Министерство обороны Украины вводит новые инструменты поддержки оборонной промышленности, в том числе инициативы Build with Ukraine и Build in Ukraine, а также так называемую "датскую модель". Кроме того, готовится запуск специального режима Defence City, который должен обеспечить развитие критически важных производителей ОПК.

Отметим, что "датская модель" - это механизм финансирования закупок вооружения для ВСУ через возмещение контрактов с украинскими производителями, которую в 2024 году ввели Украина и Дания. По этой схеме украинская сторона формирует детальный перечень проектов, требующих финансирования, а датские специалисты проводят детальную оценку возможностей рекомендованных компаний и анализируют их предыдущий опыт выполнения контрактов. Уникальность этого подхода заключается в том, что он не только обеспечивает оперативную поставку необходимого вооружения украинским военным, но и создает мощный стимул для развития отечественного оборонно-промышленного комплекса.

"Безопасность и оборона – среди основных приоритетов. Президент Украины Владимир Зеленский поставил четкие задачи в этой сфере, которые будем последовательно реализовывать", – заявил Денис Шмыгаль во время презентации проекта Программы действий Правительства.

В Минобороны также сообщили, что одним из ключевых приоритетов является продолжение укрепления международной поддержки, в том числе через взаимодействие с партнерами через новые инструменты PURL и SAFE. В частности, к инициативе SAFE на 150 млрд евро уже присоединились 18 стран, которые смогут совместно с Украиной участвовать в проектах закупки оружия.

Внимание будет уделено и тому, чтобы по меньшей мере 50% средств на вооружение шли украинским производителям. Для этого Минобороны будет стимулировать развитие производства и внедрять соответствующие механизмы.

Вместе с тем, когда Defence City предлагает новые инструменты поддержки для предприятий, работающих на оборону, авиационная отрасль призывает парламентариев учесть ее потребности и принять во внимание шаги, которые сегодня критически важны для того, чтобы армейская авиация летала на своих "птичках" и выполняла соответствующие задачи, авиационные предприятия могли модернизировать производство, запускать новые проекты и сохранять десятки тысяч рабочих мест.

"Defence City не сможет достичь максимальной результативности без авиации. Это не "просто отрасль", это стратегическое преимущество, которое важно не потерять. Наш призыв прост: дайте авиации шанс выжить и стать локомотивом послевоенного восстановления", – прокомментировал текущую ситуацию Президент Аэрокосмической ассоциации Украины Виктор Попов.

Глава ассоциации также отметил, что в Украине иногда звучат нарративы, будто самолетостроения уже не существует. Но это − прямая калька с вражеской пропаганды, которая десятилетиями пытается нас убедить, что мы "ничего не можем". На самом деле Украина имеет все мощности и компетенции, чтобы строить самолеты, развивать авиацию и двигаться вперед. Виктор Попов соглашается с тем, что после начала полномасштабного вторжения условия стали сверхсложными, многие предприятия потеряли производственные базы или были вынуждены релоцироваться, но подчеркивает, что потенциал сохранился, и если государство поддержит отрасль, она докажет свою силу.

Напомним

16 июля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении три ключевых законопроекта, имеющих целью введение специального правового режима Defence City – для поддержки отечественного оборонно-промышленного комплекса. Документы предусматривают налоговые, таможенные и бюджетные льготы для участников специального режима – до 2036 года.

В то же время авиационная отрасль забила тревогу из-за игнорирования ее позиции при формировании режима Defence City, а также из-за слишком жестких критериев для резидентов, которые не смогли бы выполнить даже такие флагманы авиации как "Антонов" и "Мотор Сич".

По словам нардепа Нины Южаниной, включение основных авиационных компаний в специальный режим считается бесспорно необходимым.

В свою очередь, депутат Михаил Цымбалюк, комментируя авиацию в Defence City, заявил, что государственная поддержка важна для предприятий всех форм собственности, ведь именно в синергии они способны восстановить могущество Украины в авиастроении.

Добавим

В распоряжении УНН оказался перечень поправок к одному из законопроектов о создании Defence City, поданных народными депутатами ко второму чтению. Предлагается расширить перечень резидентов, включив предприятия самолетостроения, подпадающие под действие Закона "О развитии самолетостроительной промышленности". Это позволит официально включить в Defence City авиапредприятия, определенные Кабмином как критически важные для экономики и обороны.

Что касается порога дохода от оборонной деятельности, который является входом в Defence City, предлагается снизить требование до 40-50%, учитывать годовой, а не только квартальный доход, и включать в оборонный доход производство и обслуживание авиатехники, двигателей и компонентов. Без этого остаться вне спецрежима и потерять налоговые льготы рискуют даже гиганты вроде ГП "Антонов". Также предлагается включать в Defence City предприятия, которые участвуют в международных контрактах по экспорту военных или двойных технологий.

Кроме того, речь идет об отмене ограничений относительно наличия налогового долга, просрочки выполнения контрактов или выплаты дивидендов, поскольку в военных условиях это не всегда свидетельствует о ненадежности. На деятельность влияют обстрелы, релокация и перебои поставок. Вместо этого предлагается разрешать включение в Defence City таких предприятий при условии погашения долга в течение трех лет.

Другие поправки предусматривают расширение налоговых льгот на самолетостроение (при условии реинвестирования), таможенные преференции для критически важного импорта, государственные гарантии и страхование экспортных контрактов. Уточняются и условия возврата льгот в случае потери соответствия критериям, в частности запрет ретроспективных санкций. Высвобожденные средства должны направляться на развитие производства, модернизацию, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, внедрение новых технологий, повышение квалификации персонала и приобретение прав интеллектуальной собственности в сфере самолетостроения.

Учтет ли парламент поданные правки относительно авиационного сектора – покажет время. В то же время промедление или игнорирование потребностей отрасли может иметь критические последствия: от невозможности обеспечивать техническую исправность авиации ВСУ до окончательного упадка украинского авиастроения и оттока квалифицированных кадров.