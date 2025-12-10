$42.180.11
Дания сталкивается с беспрецедентными внешними угрозами на фоне геополитических конфликтов - Reuters

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Дания сталкивается с большим количеством внешних угроз, чем за последние много лет, из-за роста геополитических конфликтов. Военная разведка НАТО указывает на россию и Китай как основные угрозы, а также на неопределенность относительно роли США как гаранта европейской безопасности.

Дания сталкивается с беспрецедентными внешними угрозами на фоне геополитических конфликтов - Reuters

Дания сталкивается с большим количеством внешних угроз, чем за последние многие годы, на фоне роста геополитических конфликтов в Европе и мире в целом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

По данным ежегодного отчета военной разведки НАТО, мировые великие державы все больше ставят в приоритет собственные интересы, а не интересы обеспечения всеобщего мира и используют силу для достижения своих целей. Одними из основных угроз для Дании и НАТО в целом военная разведка Альянса называет не только россию, но и Китай.

В то же время возникла неопределенность относительно роли США как гаранта европейской безопасности, что усилит готовность россии интенсифицировать свои гибридные атаки против НАТО. Военная угроза со стороны россии для НАТО будет расти, хотя пока нет угрозы регулярного военного нападения на Королевство Дания

- говорится в сообщении.

Напомним

Дания планирует пожертвовать Украине 9,4 миллиарда крон в 2026 году, что почти вдвое меньше, чем в 2025 году.

Также УНН сообщал, что республиканец Томас Масси внес в Конгресс законопроект о выходе США из НАТО, считая его "пережитком" Холодной войны.

Евгений Устименко

