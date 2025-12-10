Данія стикається з безпрецедентними зовнішніми загрозами на тлі геополітичних конфліктів - Reuters

Данія стикається з більшою кількістю зовнішніх загроз, ніж за останні багато років, на тлі зростання геополітичних конфліктів в Європі і світі загалом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

За даними щорічного звіту військової розвідки НАТО, світові великі держави все більше ставлять у пріоритет власні інтереси, аніж інтереси забезпечення загального миру і використовують силу для досягнення своїх цілей. Одними з основних загроз для Данії і НАТО загалом військова розвідка Альянсу називає не лише росію, а й Китай.

Водночас виникла невизначеність щодо ролі США як гаранта європейської безпеки, що посилить готовність росії інтенсифікувати свої гібридні атаки проти НАТО. Військова загроза з боку росії для НАТО зростатиме, хоча наразі немає загрози регулярного військового нападу на Королівство Данія - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Данія планує пожертвувати Україні 9,4 мільярда крон у 2026 році, що майже вдвічі менше, ніж у 2025 році.

Також УНН повідомляв, що республіканець Томас Массі вніс до Конгресу законопроєкт про вихід США з НАТО, вважаючи його "пережитком" Холодної війни.