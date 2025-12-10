$42.180.11
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Данія стикається з безпрецедентними зовнішніми загрозами на тлі геополітичних конфліктів - Reuters

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Данія стикається з більшою кількістю зовнішніх загроз, ніж за останні багато років, через зростання геополітичних конфліктів. Військова розвідка НАТО вказує на росію та Китай як основні загрози, а також на невизначеність щодо ролі США як гаранта європейської безпеки.

Данія стикається з безпрецедентними зовнішніми загрозами на тлі геополітичних конфліктів - Reuters

Данія стикається з більшою кількістю зовнішніх загроз, ніж за останні багато років, на тлі зростання геополітичних конфліктів в Європі і світі загалом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

За даними щорічного звіту військової розвідки НАТО, світові великі держави все більше ставлять у пріоритет власні інтереси, аніж інтереси забезпечення загального миру і використовують силу для досягнення своїх цілей. Одними з основних загроз для Данії і НАТО загалом військова розвідка Альянсу називає не лише росію, а й Китай.

Водночас виникла невизначеність щодо ролі США як гаранта європейської безпеки, що посилить готовність росії інтенсифікувати свої гібридні атаки проти НАТО. Військова загроза з боку росії для НАТО зростатиме, хоча наразі немає загрози регулярного військового нападу на Королівство Данія

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Данія планує пожертвувати Україні 9,4 мільярда крон у 2026 році, що майже вдвічі менше, ніж у 2025 році.

Також УНН повідомляв, що республіканець Томас Массі вніс до Конгресу законопроєкт про вихід США з НАТО, вважаючи його "пережитком" Холодної війни.

Євген Устименко

