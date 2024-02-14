Чешские фермеры присоединятся к протесту против импорта агропродукции из Украины: угрожают перекрыть границы

Чешские фермеры планируют присоединиться к международному протесту аграрных организаций Центральной и Восточной Европы, которые недовольны аграрной политикой ЕС и импортом продукции из Украины. Об этом сообщает издание Novinky, пишет УНН.

Детали

По словам пресс-секретаря Аграрной палаты Барборы Панковой, невозможно предсказать, сколько тракторов и другой тяжелой техники поедет на границу.

Мы не можем исключить, что пограничные переходы и дороги будут заблокированы, - сказала она.

В рамках массовой акции, которая состоится 22 февраля, они организуют протестные поездки к пограничным переходам, где встретятся с коллегами из других стран. Перед этим часть фермеров планирует 19 февраля поехать на тяжелой технике в Прагу, чтобы перекрыть автомагистраль.

Дополнение

Представители сельскохозяйственных организаций Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Литвы и Латвии обсудили с комиссаром ЕС по вопросам сельского хозяйства Янушем Войцеховским проблемы, связанные с политикой Евросоюза и ее влиянием на сельское хозяйство. Они представили Комиссару свои требования. Среди них - компенсация фермерам за соблюдение новых экологических норм, уменьшение бюрократической волокиты и более прозрачная система субсидий, а также лучшее регулирование украинской продукции, попадающей на рынок ЕС.

Митингующие отмечают если Европейская комиссия не представит план решения этих проблем, акции на пограничных переходах могут повториться.

Напомним

Польские фермеры, 13 февраля, заблокировали шестой пункт пропуска на границе с Украиной - "Корчева-Краковец".

11 февраля польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков на дорогу возле польско-украинской границы во время продолжающегося протеста фермеров.

Окружная прокуратура Хелма (Люблинское воеводство) начала расследование относительно рассыпания зерна из украинских грузовиков перед переездом в Дорогуску.