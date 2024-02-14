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Чеські фермери приєднаються до протесту проти імпорту агропродукції з України: погрожують перекрити кордони

Чеські фермери приєднаються до протесту проти імпорту агропродукції з України: погрожують перекрити кордони

Київ • УНН

 • 29337 перегляди

Чеські фермери планують приєднатися до протестів на прикордонних переходах разом з іншими європейськими фермерами, незадоволеними аграрною політикою ЄС та українським імпортом.

Чеські фермери планують приєднатися до міжнародного протесту аграрних організацій Центральної та Східної Європи, які незадоволені аграрною політикою ЄС та імпортом продукції з України. Про це повідомляє видання Novinky, пише УНН.

Деталі

За словами речниці Аграрної палати Барбори Панкової, неможливо передбачити, скільки тракторів та іншої важкої техніки поїде на кордон.

Ми не можемо виключити, що прикордонні переходи та дороги будуть заблоковані,

- сказала вона.

У рамках масової акції, яка відбудеться 22 лютого, вони організують протестні поїздки до прикордонних переходів, де зустрінуться з колегами з інших країн. Перед цим частина фермерів планує 19 лютого поїхати на важкій техніці до Праги, щоб перекрити автомагістраль.

Доповнення

Представники сільськогосподарських організацій Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Литви та Латвії обговорили з комісаром ЄС з питань сільського господарства Янушем Войцеховським проблеми, пов'язані з політикою Євросоюзу та її впливом на сільське господарство. Вони представили Комісару свої вимоги. Серед них − компенсація фермерам за дотримання нових екологічних норм, зменшення бюрократичної тяганини та більш прозора система субсидій, а також краще регулювання української продукції, що потрапляє на ринок ЄС.

Мітингарі зазначають якщо Європейська комісія не представить план розв'язання цих проблем, акції на прикордонних переходах можуть повторитися.

Нагадаємо

Польські фермери,13 лютого, заблокували шостий пункт пропуску на кордоні з Україною - "Корчова-Краківець".

11 лютого польські фермери висипали зерно з українських вантажівок на дорогу біля польсько-українського кордону під час триваючого протесту фермерів.

Окружна прокуратура Хелма (Люблінське воєводство) почала розслідування щодо розсипання зерна з українських вантажівок перед переїздом у Дорогуську.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Економіка
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