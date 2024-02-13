Польські фермери розширили блокаду на кордоні на пункт пропуску "Краківець"
Київ • УНН
Польські фермери на знак протесту на годину заблокували вантажівки на пункті пропуску Корчова-Краківець, дозволивши пасажирському транспорту продовжувати рух безперешкодно.
Польські фермери сьогодні заблокували шостий пункт пропуску на кордоні з Україною - "Корчова-Краківець", як очікується, на годину, для вантажівок у бік України, повідомили у вівторок у Держприкордонслужбі, пише УНН.
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"Польські фермери розпочали блокування руху біля ПП "Корчова-Краківець". Близько 14:00 польські фермери розпочали акцію протесту неподалік від пункту пропуску "Корчова", що навпроти українського "Краківець", - пловідомили у ДПСУ у Telegram.
Згідно з інформацією від польських колег, як вказано, пікетувальники мають намір "на 1 год. заблокувати рух вантажівок", що прямують в Україну. Блокування пасажирського транспорту не здійснюватиметься, зазначили у ДПСУ.
"Просимо врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень!" - вказали у відомстві.
Блокада на кордоні з Польщею: у черзі на п'ятьох пунктах пропуску понад 1,2 тис. вантажівок13.02.24, 09:52 • 31472 перегляди