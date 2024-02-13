Блокада на кордоні з Польщею: у черзі на п'ятьох пунктах пропуску понад 1,2 тис. вантажівок
Київ • УНН
Черги на п'яти польсько-українських пунктах пропуску наразі налічують понад 1200 вантажівок через блокаду польських фермерів.
У чергах на п'ятьох пунктах пропуску на території Польщі в бік України на тлі блокади польськими фермерів на сьогодні перебуває понад 1,2 тис. вантажівок. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону у вівторок, передає кореспондент УНН.
Станом на зараз це п'ять пунктів пропуску (заблоковано польськими фермерами – ред.). Ще вчора до 10: 00 польські фермери блокували два напрямки "Ягодин" та "Раву-Руську", а після 10:00 вони поновили свої дії з блокування пункту пропуску "Шегині", а також розширили географію своїх дій і на напрямках ПП "Устилуг" та "Угринів". Фактично п'ять напрямків, де на території Польщі блокується рух саме вантажних транспортних засобів
Він зазначив, що пропускається невеличка кількість вантажівок, фактично за годину можуть пропускати по кожному з напрямків 1-3 автівки, як у бік Польщі, так й на виїзд з Польщі.
Демченко також зауважив, що не блокується рух для інших категорій транспорту.
Станом на ранок сьогодні на всіх п'ятьох напрямках у чергах перебуває десь 1250 вантажівок. Найбільше - навпроти "Ягодина" та "Рави-Руської". Краща ситуація у напрямку ПП "Устилуг" та "Угринів". Там практично черги відсутні
Доповнення
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