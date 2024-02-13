Блокада на границе с Польшей: в очереди на пяти пунктах пропуска более 1,2 тыс. грузовиков

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
  •  123877 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
  •  145352 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  151517 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  259202 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  313480 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  259368 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  294511 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  320658 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  252897 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  208709 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
yevropaЕвропа
donald-tuskДональд Туск
ukrainaУкраина
polshaПольша
Loading...
Новости по теме

Блокада на границе с Польшей: в очереди на пяти пунктах пропуска более 1,2 тыс. грузовиков

Очереди на пяти польско-украинских пунктах пропуска сейчас насчитывают более 1200 грузовиков из-за блокады польских фермеров.

Общество •   •  20668 просмотра
Блокада на границе с Польшей: в очереди на пяти пунктах пропуска более 1,2 тыс. грузовиков

Борьба за выживание: как украинский бизнес страдает от действий налоговой

Как украинский бизнес страдает от действий налоговой.

Экономика •   •  18443 просмотра
Борьба за выживание: как украинский бизнес страдает от действий налоговой

Терминалы Starlink оккупанты закупают в арабских странах - ГУР

Украинская разведка подтверждает, что российские войска закупают спутниковые интернет-терминалы Starlink в арабских странах для использования в войне против Украины.

Война •   •  20147 просмотра
Терминалы Starlink оккупанты закупают в арабских странах - ГУР

Очередной обстрел: россияне убили мирного жителя в Никополе

64-летний мужчина погиб в Никополе в результате российского обстрела, который пришелся на частный сектор.

Война •   •  18597 просмотра
Очередной обстрел: россияне убили мирного жителя в Никополе

Оккупанты обстреляли за ночь четыре громады Сумской области

российская армия ночью обстреляла четыре населенных пункта в Сумской области, зафиксировано 38 взрывов из минометов и реактивных систем залпового огня.

Война •   •  20313 просмотра
Оккупанты обстреляли за ночь четыре громады Сумской области

Оккупанты обстреляли ферму в Харьковской области, погиб работник

В результате российского обстрела погиб 55-летний работник фермы в селе Куриловка Харьковской области.

Война •   •  15852 просмотра
Оккупанты обстреляли ферму в Харьковской области, погиб работник

Гуляйполе на Запорожье ночью обстрелял враг, по области двое раненых, в том числе сотрудник правоохранительных органов - ОВА

В результате артиллерийского обстрела российскими войсками ночью один человек получил ранения в Гуляйполе Запорожской области, еще один - работник правоохранительных органов - был ранен в Полтавке.

Война •   •  18199 просмотра
Гуляйполе на Запорожье ночью обстрелял враг, по области двое раненых, в том числе сотрудник правоохранительных органов - ОВА

По Херсону россияне выпустили 25 снарядов, по области 33 обстрела, есть раненые - ОВА

За минувшие сутки российские войска 33 раза обстреляли Херсонскую область, два человека получили ранения.

Война •   •  18439 просмотра
По Херсону россияне выпустили 25 снарядов, по области 33 обстрела, есть раненые - ОВА

Сенат США продвинулся к окончательному голосованию по помощи Украине

Сенат США проголосовал 66-33 голосами за прекращение дебатов по пакету помощи Украине, Израилю, Тайваню и другим странам на сумму 95,34 миллиарда долларов, но законопроект все еще имеет проблемы с прохождением Палаты представителей, контролируемой республиканцами.

Война •   •  23578 просмотра
Сенат США продвинулся к окончательному голосованию по помощи Украине

Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 397 тысяч

По оценкам Генерального штаба Вооруженных сил Украины, потери россии в личном составе и технике в Украине достигли 397 080 человек, 6424 танков и тысячи других боевых машин.

Война •   •  20125 просмотра
Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 397 тысяч