Блокада на границе с Польшей: в очереди на пяти пунктах пропуска более 1,2 тыс. грузовиков

В очередях на пяти пунктах пропуска на территории Польши в сторону Украины на фоне блокады польскими фермерами на сегодня находится более 1,2 тыс. грузовиков. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона во вторник, передает корреспондент УНН.

По состоянию на сейчас это пять пунктов пропуска (заблокировано польскими фермерами - ред.). Еще вчера до 10:00 польские фермеры блокировали два направления "Ягодин" и "Раву-Русскую", а после 10:00 они возобновили свои действия по блокированию пункта пропуска "Шегини", а также расширили географию своих действий и на направлениях ПП "Устилуг" и "Угринов". Фактически пять направлений, где на территории Польши блокируется движение именно грузовых транспортных средств - рассказал Демченко.

Он отметил, что пропускается небольшое количество грузовиков, фактически за час могут пропускать по каждому из направлений 1-3 машины, как в сторону Польши, так и на выезд из Польши.

Демченко также отметил, что не блокируется движение для других категорий транспорта.

По состоянию на утро сегодня на всех пяти направлениях в очередях находится где-то 1250 грузовиков. Больше всего - напротив "Ягодина" и "Равы-Русской". Лучшая ситуация в направлении ПП "Устилуг" и "Угринов". Там практически очереди отсутствуют - сказал Демченко.

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