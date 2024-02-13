Блокада на границе с Польшей: в очереди на пяти пунктах пропуска более 1,2 тыс. грузовиков
Очереди на пяти польско-украинских пунктах пропуска сейчас насчитывают более 1200 грузовиков из-за блокады польских фермеров.
Борьба за выживание: как украинский бизнес страдает от действий налоговой
Как украинский бизнес страдает от действий налоговой.
Терминалы Starlink оккупанты закупают в арабских странах - ГУР
Украинская разведка подтверждает, что российские войска закупают спутниковые интернет-терминалы Starlink в арабских странах для использования в войне против Украины.
Очередной обстрел: россияне убили мирного жителя в Никополе
64-летний мужчина погиб в Никополе в результате российского обстрела, который пришелся на частный сектор.
Оккупанты обстреляли за ночь четыре громады Сумской области
российская армия ночью обстреляла четыре населенных пункта в Сумской области, зафиксировано 38 взрывов из минометов и реактивных систем залпового огня.
Оккупанты обстреляли ферму в Харьковской области, погиб работник
В результате российского обстрела погиб 55-летний работник фермы в селе Куриловка Харьковской области.
Гуляйполе на Запорожье ночью обстрелял враг, по области двое раненых, в том числе сотрудник правоохранительных органов - ОВА
В результате артиллерийского обстрела российскими войсками ночью один человек получил ранения в Гуляйполе Запорожской области, еще один - работник правоохранительных органов - был ранен в Полтавке.
По Херсону россияне выпустили 25 снарядов, по области 33 обстрела, есть раненые - ОВА
За минувшие сутки российские войска 33 раза обстреляли Херсонскую область, два человека получили ранения.
Сенат США продвинулся к окончательному голосованию по помощи Украине
Сенат США проголосовал 66-33 голосами за прекращение дебатов по пакету помощи Украине, Израилю, Тайваню и другим странам на сумму 95,34 миллиарда долларов, но законопроект все еще имеет проблемы с прохождением Палаты представителей, контролируемой республиканцами.
Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 397 тысяч
По оценкам Генерального штаба Вооруженных сил Украины, потери россии в личном составе и технике в Украине достигли 397 080 человек, 6424 танков и тысячи других боевых машин.