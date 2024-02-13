Польские фермеры расширили блокаду на границе на пункт пропуска "Краковец"

Польские фермеры сегодня заблокировали шестой пункт пропуска на границе с Украиной - "Корчева-Краковец", как ожидается, на час, для грузовиков, следующих в Украину, сообщили во вторник в Госпогранслужбе, пишет УНН.

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"Польские фермеры начали блокирование движения возле ПП "Корчева-Краковец". Около 14:00 польские фермеры начали акцию протеста неподалеку от пункта пропуска "Корчева", что напротив украинского "Краковец", - сообщили в ГПСУ в Telegram.

Согласно информации от польских коллег, как указано, пикетчики намерены "на 1 ч. заблокировать движение грузовиков, следующих в Украину". Блокировка пассажирского транспорта осуществляться не будет, отметили в ГПСУ.

"Просим учесть эту информацию при планировании международных перевозок!" - указали в ведомстве.

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