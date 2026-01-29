Часть Закарпатья может остаться без газа из-за таяния снега и подъема воды в Тисе

Резкое таяние снега и подъем уровня воды в реке Тиса привели к подмыву опоры магистрального газопровода вблизи села Гетиня Береговского района Закарпатья. Из-за существенного наклона конструкции под угрозой отключения оказались почти 5 800 абонентов, поэтому в регионе развернут оперативный штаб для предотвращения масштабной аварии. Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий, пишет УНН.

Детали

Сейчас специалисты работают над фиксацией трубы, чтобы выиграть время для капитального ремонта. Для обеспечения доступа спецтехники к аварийной опоре через Тису обустраивают специальную насыпь. По поручению главы Закарпатской ОВА Мирослава Билецкого рассматриваются несколько вариантов решения проблемы: от монтажа временной перемычки до сложного бурения новой линии непосредственно под руслом реки.

Приоритет №1 – зафиксировать трубу и выиграть время для ремонта. Профильные службы уже устраивают насыпь через Тису, чтобы спецтехника могла добраться до опоры – сообщили в областной администрации.

К работам привлечены спасатели, газовики и представители местных общин Пийтерфолвовской ОТГ.

Чтобы минимизировать последствия возможного прекращения газоснабжения, энергетики отменили графики отключений света для 17 населенных пунктов, оказавшихся в зоне риска. Это позволит жителям использовать электроприборы для обогрева и приготовления пищи. Облэнерго уже увеличило количество аварийных бригад в Береговском районе для оперативного реагирования на пиковые нагрузки в сети.

Власти и жителей сел, в частности Дьяково, Великой Палади и Сасова, призывают подготовить альтернативные источники отопления и запасы сжиженного газа. Сейчас ситуация остается контролируемой, а газоснабжение потребителям продолжается в штатном режиме до момента начала основной фазы ремонтных работ.

