Часть Закарпатья может остаться без газа из-за таяния снега и подъема воды в Тисе

$42.770.19
51.230.00
ukenru
19:28 • 2714 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
18:35 • 6092 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
17:45 • 11385 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 13:51 • 15402 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
29 января, 13:24 • 26886 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
29 января, 13:06 • 24993 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
29 января, 12:04 • 29059 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
29 января, 11:56 • 26222 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
29 января, 11:30 • 19597 просмотра
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
29 января, 10:21 • 21077 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Погода
−1°
3.6м/с
89%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Фиктивные отсрочки в реестре "Оберіг": разоблачена организованная группа должностных лиц ТЦК и ВСУPhoto29 января, 12:30 • 6818 просмотра
Администрация Трампа тайно встречалась с сепаратистами канадской Альберты: СМИ раскрыли детали29 января, 14:13 • 33464 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo15:15 • 14743 просмотра
Февраль 2026 года: какой будет погода в последний месяц зимы15:54 • 4648 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов16:36 • 10379 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
17:45 • 11390 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов16:36 • 10431 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo15:15 • 14788 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 75248 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 103551 просмотра
Дональд Трамп
Кайя Каллас
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Музыкант
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Брюссель
Абу-Даби
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли18:08 • 2716 просмотра
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202616:52 • 3416 просмотра
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 30223 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 56157 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 53367 просмотра
Техника
Отопление
Дипломатка
Социальная сеть
Instagram

Часть Закарпатья может остаться без газа из-за таяния снега и подъема воды в Тисе

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Резкое таяние снега подмыло опору магистрального газопровода на Закарпатье, что угрожает отключением почти 5 800 абонентов. Развернут оперативный штаб для предотвращения аварии, рассматриваются варианты ремонта.

Часть Закарпатья может остаться без газа из-за таяния снега и подъема воды в Тисе

Резкое таяние снега и подъем уровня воды в реке Тиса привели к подмыву опоры магистрального газопровода вблизи села Гетиня Береговского района Закарпатья. Из-за существенного наклона конструкции под угрозой отключения оказались почти 5 800 абонентов, поэтому в регионе развернут оперативный штаб для предотвращения масштабной аварии. Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий, пишет УНН.

Детали

Сейчас специалисты работают над фиксацией трубы, чтобы выиграть время для капитального ремонта. Для обеспечения доступа спецтехники к аварийной опоре через Тису обустраивают специальную насыпь. По поручению главы Закарпатской ОВА Мирослава Билецкого рассматриваются несколько вариантов решения проблемы: от монтажа временной перемычки до сложного бурения новой линии непосредственно под руслом реки.

Приоритет №1 – зафиксировать трубу и выиграть время для ремонта. Профильные службы уже устраивают насыпь через Тису, чтобы спецтехника могла добраться до опоры

– сообщили в областной администрации.

К работам привлечены спасатели, газовики и представители местных общин Пийтерфолвовской ОТГ.

В ряде областей вторые сутки ледяной дождь, в Одесской области запрет на движение на одной из трасс - дорожники28.01.26, 12:34 • 3940 просмотров

Чтобы минимизировать последствия возможного прекращения газоснабжения, энергетики отменили графики отключений света для 17 населенных пунктов, оказавшихся в зоне риска. Это позволит жителям использовать электроприборы для обогрева и приготовления пищи. Облэнерго уже увеличило количество аварийных бригад в Береговском районе для оперативного реагирования на пиковые нагрузки в сети.

Власти и жителей сел, в частности Дьяково, Великой Палади и Сасова, призывают подготовить альтернативные источники отопления и запасы сжиженного газа. Сейчас ситуация остается контролируемой, а газоснабжение потребителям продолжается в штатном режиме до момента начала основной фазы ремонтных работ.

На фоне потепления на западе Украины начался ледоход на реках: видео27.01.26, 10:19 • 6699 просмотров

Степан Гафтко

Общество
Село
Техника
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Отключение света
Блэкаут
Снег в Украине
Электроэнергия
Закарпатская область