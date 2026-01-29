Частина Закарпаття може залишитися без газу через танення снігу та підйом води у Тисі

Різке танення снігу та підйом рівня води в річці Тиса призвели до підмиву опори магістрального газопроводу поблизу села Гетиня Берегівського району, що на Закарпатті. Через суттєвий нахил конструкції під загрозою відключення опинилися майже 5 800 абонентів, тому в регіоні розгорнуто оперативний штаб для запобігання масштабній аварії. Про це повідомив очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, пише УНН.

Наразі фахівці працюють над фіксацією труби, щоб виграти час для капітального ремонту. Для забезпечення доступу спецтехніки до аварійної опори через Тису облаштовують спеціальний насип. За дорученням очільника Закарпатської ОВА Мирослава Білецького розглядаються декілька варіантів вирішення проблеми: від монтажу тимчасової перемички до складного буріння нової лінії безпосередньо під руслом річки.

Пріоритет №1 – зафіксувати трубу та виграти час для ремонту. Профільні служби вже влаштовують насип через Тису, щоб спецтехніка могла дістатися до опори – повідомили в обласній адміністрації.

До робіт залучені рятувальники, газовики та представники місцевих громад Пийтерфолвівської ОТГ.

Аби мінімізувати наслідки можливого припинення газопостачання, енергетики скасували графіки відключень світла для 17 населених пунктів, що опинилися в зоні ризику. Це дозволить мешканцям використовувати електроприлади для обігріву та приготування їжі. Обленерго вже збільшило кількість аварійних бригад у Берегівському районі для оперативного реагування на пікові навантаження в мережі.

Владу та жителів сіл, зокрема Дякова, Великої Паладі та Сасова, закликають підготувати альтернативні джерела опалення та запаси скрапленого газу. Наразі ситуація залишається контрольованою, а газопостачання споживачам продовжується в штатному режимі до моменту початку основної фази ремонтних робіт.

