Частина Закарпаття може залишитися без газу через танення снігу та підйом води у Тисі

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Різке танення снігу підмило опору магістрального газопроводу на Закарпатті, що загрожує відключенням майже 5 800 абонентів. Розгорнуто оперативний штаб для запобігання аварії, розглядаються варіанти ремонту.

Частина Закарпаття може залишитися без газу через танення снігу та підйом води у Тисі

Різке танення снігу та підйом рівня води в річці Тиса призвели до підмиву опори магістрального газопроводу поблизу села Гетиня Берегівського району, що на Закарпатті. Через суттєвий нахил конструкції під загрозою відключення опинилися майже 5 800 абонентів, тому в регіоні розгорнуто оперативний штаб для запобігання масштабній аварії. Про це повідомив очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, пише УНН.

Деталі

Наразі фахівці працюють над фіксацією труби, щоб виграти час для капітального ремонту. Для забезпечення доступу спецтехніки до аварійної опори через Тису облаштовують спеціальний насип. За дорученням очільника Закарпатської ОВА Мирослава Білецького розглядаються декілька варіантів вирішення проблеми: від монтажу тимчасової перемички до складного буріння нової лінії безпосередньо під руслом річки.

Пріоритет №1 – зафіксувати трубу та виграти час для ремонту. Профільні служби вже влаштовують насип через Тису, щоб спецтехніка могла дістатися до опори

– повідомили в обласній адміністрації.

До робіт залучені рятувальники, газовики та представники місцевих громад Пийтерфолвівської ОТГ.

У низці областей другу добу крижаний дощ, на Одещині заборона на рух на одній з трас - дорожники28.01.26, 12:34 • 3942 перегляди

Аби мінімізувати наслідки можливого припинення газопостачання, енергетики скасували графіки відключень світла для 17 населених пунктів, що опинилися в зоні ризику. Це дозволить мешканцям використовувати електроприлади для обігріву та приготування їжі. Обленерго вже збільшило кількість аварійних бригад у Берегівському районі для оперативного реагування на пікові навантаження в мережі.

Владу та жителів сіл, зокрема Дякова, Великої Паладі та Сасова, закликають підготувати альтернативні джерела опалення та запаси скрапленого газу. Наразі ситуація залишається контрольованою, а газопостачання споживачам продовжується в штатному режимі до моменту початку основної фази ремонтних робіт.

На тлі потепління на заході України розпочався льодохід на річках: відео27.01.26, 10:19 • 6699 переглядiв

Степан Гафтко

Суспільство
