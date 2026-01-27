$43.130.01
Ексклюзив
07:30 • 2696 перегляди
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23 • 21832 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 62014 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 38870 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 44142 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 37647 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 59069 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 29514 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 64908 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46 • 23414 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

На тлі потепління на заході України розпочався льодохід на річках: відео

Київ • УНН

 • 158 перегляди

На Закарпатті через підвищення температури до 5-9° тепла на річках розпочався льодохід, що може призвести до утворення заторів льоду. Міська рада Ужгорода закликає бути обережними біля водних об'єктів.

На тлі потепління на заході України розпочався льодохід на річках: відео

У Закарпатській області, що на заході України, на тлі потепління на річках розпочався льодохід, попередили у ГУ ДСНС в області, пише УНН.

Деталі

"26 січня по Закарпатській області у зв'язку з підвищенням температури повітря до 5-9° тепла, на річках почалось руйнування льодового покриву, льодохід, утворення в окремих місцях заторів льоду, швидкоплинних підвищень рівнів води в межах корінного русла, без виходу води на заплаву", - повідомили у ДСНС.

В Ужгородській міськраді також попередили про можливий льодохід на річках та стрімке підвищення рівня води. Там закликали на тлі потепління, "що призводить до різкого танення снігу та льоду", "бути обережними під час відвідування водних об'єктів міста (річки, озер, каналів), зокрема не виходити на лід, обмежити прогулянки по руслу річки для уникнення нещасних випадків та травмувань".

Очищення річок від льодового покриву, як зазначили у ДСНС напередодні, продовжиться протягом наступних двох діб.

У мережі тим часом публікують відео льодоходу на річці Боржава.

В Україні теплішає: якою буде погода 27 січня27.01.26, 06:59 • 2012 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоПогода та довкілля
Укргідрометцентр
Сніг в Україні
Закарпатська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Ужгород