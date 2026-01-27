На тлі потепління на заході України розпочався льодохід на річках: відео
Київ • УНН
На Закарпатті через підвищення температури до 5-9° тепла на річках розпочався льодохід, що може призвести до утворення заторів льоду. Міська рада Ужгорода закликає бути обережними біля водних об'єктів.
У Закарпатській області, що на заході України, на тлі потепління на річках розпочався льодохід, попередили у ГУ ДСНС в області, пише УНН.
Деталі
"26 січня по Закарпатській області у зв'язку з підвищенням температури повітря до 5-9° тепла, на річках почалось руйнування льодового покриву, льодохід, утворення в окремих місцях заторів льоду, швидкоплинних підвищень рівнів води в межах корінного русла, без виходу води на заплаву", - повідомили у ДСНС.
В Ужгородській міськраді також попередили про можливий льодохід на річках та стрімке підвищення рівня води. Там закликали на тлі потепління, "що призводить до різкого танення снігу та льоду", "бути обережними під час відвідування водних об'єктів міста (річки, озер, каналів), зокрема не виходити на лід, обмежити прогулянки по руслу річки для уникнення нещасних випадків та травмувань".
Очищення річок від льодового покриву, як зазначили у ДСНС напередодні, продовжиться протягом наступних двох діб.
У мережі тим часом публікують відео льодоходу на річці Боржава.
