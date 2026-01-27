$43.140.03
26 січня, 17:23 • 11964 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 28396 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 22322 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 28571 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 26127 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 41220 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 26071 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 51698 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46 • 22975 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 42395 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
В Україні теплішає: якою буде погода 27 січня

Київ • УНН

 • 14 перегляди

27 січня в Україні буде хмарно, на сході без опадів, температура 3-8° морозу. На решті території мокрий сніг та дощ, ожеледь, температура 0-5° морозу.

У вівторок, 27 січня, на більшості території України буде хмарно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях опадів не очікується, температура 3-8° морозу. На решті території невеликий мокрий сніг та дощ, у центральних, більшості північних та південних областей ожеледь.

Температура 0-5° морозу, на заході країни від 2° морозу до 3° тепла (вдень на Закарпатті та півдні Одещини 1-6° тепла, в Криму до 12°). На дорогах, крім півдня, ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у східних областях місцями пориви 15-20 м/с

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у вівторок буде хмарно, можливий сніг. Температура повітря -3°...-1°.

Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року25.01.26, 10:49 • 17303 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Погода та довкілля
Морози в Україні
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Сніг в Україні