В Украине теплеет: какой будет погода 27 января

26 января, 17:23 • 12033 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
26 января, 16:43 • 28599 просмотра
26 января, 13:53 • 22429 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
26 января, 12:45 • 28673 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
26 января, 11:57 • 26191 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 41259 просмотра
26 января, 10:18 • 26082 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
26 января, 10:01 • 51725 просмотра
26 января, 09:46 • 22981 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
26 января, 08:52 • 42404 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзивы
Как заместить генерацию поврежденных ТЭЦ распределенными источниками? Шмыгаль заявил о разработке конкретных шагов26 января, 20:49 • 5752 просмотра
Зеленский наградил экс-нардепа Ляшко орденом "За заслуги"26 января, 20:58 • 7820 просмотра
Группировка войск "Курск" не фиксировала в своей зоне ответственности пролеты FPV-дронов в направлении Сум26 января, 21:05 • 5836 просмотра
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ: Зеленский подписал указ26 января, 21:41 • 6618 просмотра
Писториус: Германия исчерпала возможности поставки систем Patriot Украине00:45 • 8132 просмотра
Избрание заместителя руководителя САП: в Совете прокуроров разъяснили, как формируется Конкурсная комиссия и сколько было желающих войти в ее состав26 января, 18:05 • 13790 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 16:43 • 28596 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE26 января, 11:38 • 41259 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 10:01 • 51725 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?26 января, 09:53 • 44541 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 8336 просмотра
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ26 января, 14:43 • 12919 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo26 января, 14:07 • 14120 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов26 января, 11:48 • 17535 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 36581 просмотра
В Украине теплеет: какой будет погода 27 января

Киев • УНН

 • 72 просмотра

27 января в Украине будет облачно, на востоке без осадков, температура 3-8° мороза. На остальной территории мокрый снег и дождь, гололедица, температура 0-5° мороза.

В Украине теплеет: какой будет погода 27 января

Во вторник, 27 января, на большей части территории Украины будет облачно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях осадков не ожидается, температура 3-8° мороза. На остальной территории небольшой мокрый снег и дождь, в центральных, большинстве северных и южных областей гололед.

Температура 0-5° мороза, на западе страны от 2° мороза до 3° тепла (днем на Закарпатье и юге Одесской области 1-6° тепла, в Крыму до 12°). На дорогах, кроме юга, гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в восточных областях местами порывы 15-20 м/с

- говорится в сообщении.

В Киеве и области во вторник будет облачно, возможен снег. Температура воздуха -3°...-1°.

Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года25.01.26, 10:49 • 17309 просмотров

Вадим Хлюдзинский

