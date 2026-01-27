На фоне потепления на западе Украины начался ледоход на реках: видео
Киев • УНН
На Закарпатье из-за повышения температуры до 5-9° тепла на реках начался ледоход, что может привести к образованию заторов льда. Городской совет Ужгорода призывает быть осторожными возле водных объектов.
В Закарпатской области на западе Украины на фоне потепления на реках начался ледоход, предупредили в ГУ ГСЧС в области, пишет УНН.
Детали
"26 января по Закарпатской области в связи с повышением температуры воздуха до 5-9° тепла, на реках началось разрушение ледового покрова, ледоход, образование в отдельных местах заторов льда, быстротечных повышений уровней воды в пределах коренного русла, без выхода воды на пойму", - сообщили в ГСЧС.
В Ужгородском горсовете также предупредили о возможном ледоходе на реках и стремительном повышении уровня воды. Там призвали на фоне потепления, "что приводит к резкому таянию снега и льда", "быть осторожными при посещении водных объектов города (реки, озер, каналов), в частности не выходить на лед, ограничить прогулки по руслу реки для избежания несчастных случаев и травм".
Очистка рек от ледового покрова, как отметили в ГСЧС накануне, продолжится в течение следующих двух суток.
В сети тем временем публикуют видео ледохода на реке Боржава.
