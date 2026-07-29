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The New York Times

Часть восьми областей без света из-за вражеских атак и непогоды

Киев • УНН

 • 1686 просмотра

В результате боевых действий без электроснабжения остаются части Донецкой, Запорожской, Николаевской и Харьковской областей. Из-за непогоды обесточен 31 населенный пункт в Закарпатской, Киевской, Сумской и Днепропетровской областях.

Часть восьми областей без света из-за вражеских атак и непогоды

Часть четырех областей без света из-за вражеских атак, еще в четырех — отключения из-за непогоды, графиков не ожидается, сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.

Вражеские атаки

"В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Николаевской и Харьковской областях временно остается без электроснабжения", — сообщили в Минэнерго.

Энергетики работают, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома украинцев. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Непогода

"Из-за непогоды без электроснабжения остается 31 населенный пункт в Закарпатской, Киевской, Сумской и Днепропетровской областях", — говорится в сообщении.

Ремонтные бригады работают над восстановлением.

Потребление

"Применение ограничений сегодня не прогнозируется. Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время — с 10:00 до 16:00", — указали в Минэнерго.

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 29 июля, по состоянию на 09:30, оно было на 11,1% ниже, чем в это время предыдущего дня — во вторник. Причина изменений — ясная погода почти на всей территории Украины. Это обусловливает высокую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение объема энергопотребления из общей сети.

Вчера, 28 июля, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 5,3% ниже, чем максимум предыдущего дня — в понедельник, 27 июля. Причина изменений — спад жары и уменьшение необходимости в массовом использовании кондиционеров.

НКРЕКП установила новые тарифы на передачу электроэнергии28.07.26, 15:23 • 2872 просмотра

Юлия Шрамко

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