НКРЕКП установила новые тарифы на передачу электроэнергии

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение повысить с 1 августа тарифы «Укрэнерго» на передачу электроэнергии для бизнеса на 25%. Об этом передает УНН со ссылкой на заседание НКРЭКУ.

Детали

Как сообщили в НКРЭКУ, 28 июля комиссия на заседании приняла ряд решений, в частности, приняла постановление НКРЭКУ «О внесении изменений в постановление НКРЭКУ от 05 декабря 2025 года № 2009» (об установлении (пересмотре) тарифа на услуги по передаче электрической энергии НЭК «Укрэнерго»).

В соответствии с постановлением, на период с 1 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на уровне:

для пользователей системы (кроме предприятий «зеленой» электрометаллургии) – 742,91 грн/МВт·ч (без учета налога на добавленную стоимость), в том числе тарифная составляющая на выполнение специальных обязанностей по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии из альтернативных источников энергии – 360,34 грн/МВт·ч (без учета налога на добавленную стоимость);

для предприятий «зеленой» электрометаллургии – 378,49 грн/МВт·ч (без учета налога на добавленную стоимость).

В то же время с 1 августа по 31 декабря 2026 года тарифы на услуги по передаче электрической энергии будут устанавливаться на уровне:

для пользователей системы (кроме предприятий «зеленой» электрометаллургии) – 928,45 грн/МВт·ч (без учета налога на добавленную стоимость), в том числе тарифная составляющая на выполнение специальных обязанностей по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии из альтернативных источников энергии – 365,19 грн/МВт·ч (без учета налога на добавленную стоимость);

для предприятий «зеленой» электрометаллургии – 563,26 грн/МВт·ч (без учета налога на добавленную стоимость).

Как указывается в постановлении, 7 июля НКРЭКУ уже одобряла тариф для «Укрэнерго», однако для окончательного утверждения нужно было устранить законодательную коллизию. Согласно закону №4834-IX, предусматривается запрет включать специальные обязанности в тариф «Укрэнерго», и эта норма должна была заработать только с 1 января 2030 года.

Впоследствии Верховная Рада исправила эту коллизию, приняв законопроект №14067 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки развития эффективного и устойчивого централизованного теплоснабжения».

Рада приняла закон об индивидуальных тепловых пунктах в домах

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон, направленный на поддержку развития эффективного теплоснабжения.