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НКРЕКП установила новые тарифы на передачу электроэнергии

Киев • УНН

 • 748 просмотра

Нацкомиссия приняла повышение тарифа на передачу электроэнергии для бизнеса до 928,45 грн/МВт·ч. Изменения вступают в силу с 1 августа 2026 года.

НКРЕКП установила новые тарифы на передачу электроэнергии

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение повысить с 1 августа тарифы «Укрэнерго» на передачу электроэнергии для бизнеса на 25%. Об этом передает УНН со ссылкой на заседание НКРЭКУ. 

Детали 

Как сообщили в НКРЭКУ, 28 июля комиссия на заседании приняла ряд решений, в частности, приняла постановление НКРЭКУ «О внесении изменений в постановление НКРЭКУ от 05 декабря 2025 года № 2009» (об установлении (пересмотре) тарифа на услуги по передаче электрической энергии НЭК «Укрэнерго»). 

В соответствии с постановлением, на период с 1 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на уровне:

  • для пользователей системы (кроме предприятий «зеленой» электрометаллургии) – 742,91 грн/МВт·ч (без учета налога на добавленную стоимость), в том числе тарифная составляющая на выполнение специальных обязанностей по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии из альтернативных источников энергии – 360,34 грн/МВт·ч (без учета налога на добавленную стоимость);
    • для предприятий «зеленой» электрометаллургии – 378,49 грн/МВт·ч (без учета налога на добавленную стоимость). 

      В то же время с 1 августа по 31 декабря 2026 года тарифы на услуги по передаче электрической энергии будут устанавливаться на уровне: 

      • для пользователей системы (кроме предприятий «зеленой» электрометаллургии) – 928,45 грн/МВт·ч (без учета налога на добавленную стоимость), в том числе тарифная составляющая на выполнение специальных обязанностей по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии из альтернативных источников энергии – 365,19 грн/МВт·ч (без учета налога на добавленную стоимость); 
        • для предприятий «зеленой» электрометаллургии – 563,26 грн/МВт·ч (без учета налога на добавленную стоимость). 

          Как указывается в постановлении, 7 июля НКРЭКУ уже одобряла тариф для «Укрэнерго», однако для окончательного утверждения нужно было устранить законодательную коллизию. Согласно закону №4834-IX, предусматривается запрет включать специальные обязанности в тариф «Укрэнерго», и эта норма должна была заработать только с 1 января 2030 года.

          Впоследствии Верховная Рада исправила эту коллизию, приняв законопроект №14067 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки развития эффективного и устойчивого централизованного теплоснабжения». 

          Рада приняла закон об индивидуальных тепловых пунктах в домах15.07.26, 14:21 • 5957 просмотров

          Напомним 

          Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон, направленный на поддержку развития эффективного теплоснабжения.  

          Павел Башинский

          Экономика
          Тарифы
          Законы
          Энергетика
          Электроэнергия
          Верховная Рада
          Укрэнерго
          Владимир Зеленский
          Украина