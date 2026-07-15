Рада приняла закон об индивидуальных тепловых пунктах в домах

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, предусматривающий возможность установки индивидуальных тепловых пунктов в зданиях, подключенных к сетям централизованного теплоснабжения. Об этом передает УНН со ссылкой на заседание парламента.

Детали

Законопроект №14067 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки развития эффективного и устойчивого централизованного теплоснабжения" поддержали 243 народных депутата.

Согласно документу, определяется понятие "индивидуальный тепловой пункт" - тепловой пункт, к которому присоединены системы теплопотребления одного здания (сооружения) или его части, расположенный внутри или за пределами такого здания (сооружения), его части, в котором осуществляется автоматическое индивидуальное управление режимами теплопотребления.

Здания смогут быть оборудованы индивидуальными тепловыми пунктами в соответствии с порядком установки и обслуживания индивидуального теплового пункта, утвержденного Кабмином, с учетом технической возможности и критериев экономической целесообразности.

Это касается зданий, которые присоединены к системам централизованного теплоснабжения, но не оборудованы индивидуальными тепловыми пунктами или оборудованы нерегулируемыми индивидуальными тепловыми пунктами, либо присоединяются к таким системам.

Отметим, что в первом чтении предусматривалась обязательная установка индивидуального теплового пункта в жилых и нежилых домах.

Техническую возможность и экономическую целесообразность установки (замены) индивидуального теплового пункта определяют отдельно для каждого здания (сооружения) или его части.

Орган местного самоуправления образует постоянно действующую комиссию, утверждает ее состав, в который в обязательном порядке включает представителя теплотранспортирующей организации соответствующего населенного пункта, определяет порядок ее работы.

Установка (замена) индивидуальных тепловых пунктов в зданиях или их частях, присоединенных к системам централизованного теплоснабжения, осуществляется по инициативе собственников (совладельцев) таких зданий, теплотранспортирующей организации или органа местного самоуправления.

Напомним

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