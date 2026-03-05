Часть трех областей без света из-за вражеских атак, об аварийных отключениях не сообщается
Из-за обстрелов и боевых действий часть Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей временно без электроснабжения. Энергетики работают над восстановлением, в большинстве регионов действуют почасовые отключения.
Вражеские атаки оставили без электроснабжения часть жителей в трех областях, в большинстве регионов графики отключений света, сообщили в Минэнерго в четверг, пишет УНН.
Из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть общин в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения
Как отмечается, там, где позволяет ситуация с безопасностью, бригады уже работают над восстановлением: "Энергетики выходят на объекты сразу после отбоя тревог и делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать дома, больницы, школы и предприятия".
"Сегодня в большинстве регионов вынужденно действуют почасовые отключения, а для предприятий - графики ограничения мощности", - отметили в Минэнерго.
Об аварийных отключениях, которые были в части регионов еще накануне, не сообщается.
