Часть трех областей без света из-за вражеских атак, об аварийных отключениях не сообщается

Эксклюзив
11:33 • 852 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
08:05 • 10679 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 31945 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 64091 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 72705 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 77384 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 12:44 • 42101 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 39090 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 61057 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 83103 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
Теги
Авторы
Популярные новости
Белый дом объяснил появление сыпи на шее Трампа использованием профилактического крема5 марта, 02:39 • 7708 просмотра
Австралия присоединилась к глобальному альянсу G7 по добыче критически важных минералов5 марта, 04:09 • 13801 просмотра
Правительство Китая приказало нефтеперерабатывающим заводам прекратить экспорт топлива из-за войны в Персидском заливе5 марта, 04:30 • 71079 просмотра
Пентагон идентифицировал погибших солдат в результате атаки иранского дрона в Кувейте5 марта, 04:49 • 6022 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС09:41 • 11940 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
11:33 • 852 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС09:41 • 12066 просмотра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53 • 44163 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 72705 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 77384 просмотра
Владимир Зеленский
Музыкант
Дональд Трамп
Каролин Ливитт
Руслан Кравченко
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Объединенные Арабские Эмираты
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto11:40 • 144 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 24123 просмотра
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto4 марта, 12:28 • 40296 просмотра
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13 • 44149 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39 • 51104 просмотра
Техника
Шахед-136
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Financial Times

Часть трех областей без света из-за вражеских атак, об аварийных отключениях не сообщается

Киев • УНН

 • 1496 просмотра

Из-за обстрелов и боевых действий часть Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей временно без электроснабжения. Энергетики работают над восстановлением, в большинстве регионов действуют почасовые отключения.

Часть трех областей без света из-за вражеских атак, об аварийных отключениях не сообщается

Вражеские атаки оставили без электроснабжения часть жителей в трех областях, в большинстве регионов графики отключений света, сообщили в Минэнерго в четверг, пишет УНН.

Из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть общин в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения

- сообщили в Минэнерго.

Как отмечается, там, где позволяет ситуация с безопасностью, бригады уже работают над восстановлением: "Энергетики выходят на объекты сразу после отбоя тревог и делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать дома, больницы, школы и предприятия".

"Сегодня в большинстве регионов вынужденно действуют почасовые отключения, а для предприятий - графики ограничения мощности", - отметили в Минэнерго.

Об аварийных отключениях, которые были в части регионов еще накануне, не сообщается.

Восстановление энергетики Украины обойдется более чем в 90 млрд долларов - Шмыгаль26.02.26, 20:44 • 3915 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Энергетика
Воздушная тревога
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Харьковская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Министерство энергетики Украины