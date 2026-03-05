$43.720.26
Ексклюзив
08:05 • 9610 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 29447 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 60837 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 70111 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 75062 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 12:44 • 41443 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 38626 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 60778 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 82870 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 70369 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Частина трьох областей без світла через ворожі атаки, про аварійні відключення не повідомляється

Київ • УНН

 • 548 перегляди

Через обстріли та бойові дії частина Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей тимчасово без електропостачання. Енергетики працюють над відновленням, у більшості регіонів діють погодинні відключення.

Частина трьох областей без світла через ворожі атаки, про аварійні відключення не повідомляється

Ворожі атаки залишили без електропостачання частину жителів у трьох областях, у більшості регіонів графіки відключень світла, повідомили у Міненерго у четвер, пише УНН.

Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина громад у Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання

- повідомили у Міненерго.

Як зазначається, там, де дозволяє безпекова ситуація, бригади вже працюють над відновленням: "Енергетики виходять на об’єкти одразу після відбою тривог і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити домівки, лікарні, школи та підприємства".

"Сьогодні у більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств - графіки обмеження потужності", - зазначили у Міненерго.

Про аварійні відключення, які були у частині регіонів ще напередодні, не повідомляється.

Відновлення енергетики України коштуватиме понад 90 млрд доларів - Шмигаль26.02.26, 20:44 • 3912 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Повітряна тривога
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Харківська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Міністерство енергетики України