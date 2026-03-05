Частина трьох областей без світла через ворожі атаки, про аварійні відключення не повідомляється
Київ • УНН
Через обстріли та бойові дії частина Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей тимчасово без електропостачання. Енергетики працюють над відновленням, у більшості регіонів діють погодинні відключення.
Ворожі атаки залишили без електропостачання частину жителів у трьох областях, у більшості регіонів графіки відключень світла, повідомили у Міненерго у четвер, пише УНН.
Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина громад у Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання
Як зазначається, там, де дозволяє безпекова ситуація, бригади вже працюють над відновленням: "Енергетики виходять на об’єкти одразу після відбою тривог і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити домівки, лікарні, школи та підприємства".
"Сьогодні у більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств - графіки обмеження потужності", - зазначили у Міненерго.
Про аварійні відключення, які були у частині регіонів ще напередодні, не повідомляється.
Відновлення енергетики України коштуватиме понад 90 млрд доларів - Шмигаль26.02.26, 20:44 • 3912 переглядiв