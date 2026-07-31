Бюрократия ЕС тормозит расширение производства украинских ракет в Европе – CEO Fire Point

Ирина Терех

Европейские страны заинтересованы в локализации производства украинских ракет и беспилотников, однако расширение сдерживает чрезмерная бюрократия. Именно поэтому для реализации совместных оборонных проектов, в частности панъевропейского антибаллистического щита Freyja, необходимо максимально упростить процедуры. Об этом заявила CEO и СТО Fire Point Ирина Терех, сообщает УНН.

"Мы получаем много запросов от разных правительств по локализации нашего производства у них. Я бы сказала, что большинство европейских стран заинтересованы", – рассказала Терех в интервью Euractiv.

Впрочем, главным препятствием для масштабирования производства в Европе, по ее словам, остается бюрократия.

"Европейская бюрократия является большей угрозой для обороны Европы, чем россияне. С россиянами можно бороться ракетами и дронами, но как бороться с европейской бюрократией?" – отметила Терех.

Она привела пример Дании, которая устранила более 20 законодательных барьеров, чтобы Fire Point могла начать производство твердотопливного горючего для ракет Flamingo. В то же время в других странах процессы остаются слишком длительными.

"За то время, пока я буду строить завод, например, в Бельгии, я построю четыре или пять таких в Украине", – пояснила CEO Fire Point.

Среди прочего, по словам Ирины Терех, упрощение европейских бюрократических процедур необходимо также для создания европейской антибаллистической программы Freyja. Этот проект должен снизить зависимость Европы от американских ЗРК Patriot и стать его более дешевой альтернативой в относительно короткие сроки.

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Украина и еще девять европейских стран 13 июля подписали декларацию о создании Антибаллистической коалиции и реализации проекта Freyja. К разработке системы присоединились ведущие европейские оборонные компании. От Украины привлечена компания Fire Point, которая разработала ракету-перехватчик FP-7.х и пусковую установку к ней, что станет частью европейской системы ПВО. Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что в течение года можно будет увидеть применение Freyja.

"Для этого нам нужен зеленый коридор от каждой страны, являющейся частью этой антибаллистической коалиции, для устранения бюрократических препятствий для компаний, входящих в Freyja. Мы хотим, чтобы они сосредоточились на поставке нам радаров и других компонентов и тратили меньше времени на борьбу с экспортными лицензиями и другой бюрократической работой", – подчеркнула Терех.

Кроме того, по словам CEO Fire Point, компания уже планирует развитие после завершения войны. Они видят себя не только производителем вооружения, но и участником масштабных международных технологических проектов, в частности в космической отрасли.

"Речь пойдет не о конкурентоспособности, а о сотрудничестве. Freyja – это хороший портал в будущее, прогноз того, как будут работать рынки", – резюмировала CEO Fire Point.

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