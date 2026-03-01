Буданов опроверг слухи о возможности повторного наступления российских войск на Киев из Беларуси

$43.210.00
51.020.00
ukenru
21:48 • 1176 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 23186 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 37239 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 34658 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 41369 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 45388 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 52669 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 47545 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 50757 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 49154 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
0м/с
83%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Пять взрывов прогремели в Дубае - дым поднялся вблизи порта Джебель-Али28 февраля, 13:59 • 15056 просмотра
Израиль заявил о гибели военных командующих Ирана - Тегеран ситуацию не комментирует28 февраля, 14:39 • 10246 просмотра
Али Хаменеи, вероятно, жив - глава МИД Ирана Арагчи28 февраля, 14:58 • 11060 просмотра
Иран наносит удары по военным базам США, а также атаковал авианосец американцевVideo28 февраля, 15:33 • 14171 просмотра
Операция США против Ирана выходит за рамки традиционного международного права - Стубб16:27 • 11881 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 38343 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 42457 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 36174 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 40296 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 41351 просмотра
Актуальные люди
Биньямин Нетаньяху
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Тегеран
Украина
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 20848 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 20522 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 20641 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 20841 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 28665 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Шахед-136
Социальная сеть
Отопление

Буданов опроверг слухи о возможности повторного наступления российских войск на Киев из Беларуси

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов опроверг слухи о новом наступлении на Киев из Беларуси. Разведка не зафиксировала признаков формирования ударных группировок, ситуация на северных границах под контролем.

Буданов опроверг слухи о возможности повторного наступления российских войск на Киев из Беларуси

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов официально заверил, что на сегодня угрозы нового наступления оккупантов на столицу со стороны Беларуси не существует. По его словам, ситуация на северных границах остается полностью под контролем украинских сил, а разведка не зафиксировала никаких признаков формирования ударных группировок. Об этом Буданов сообщил в эфире Телемарафона, пишет УНН.

Подробности

Украинские военные и разведывательные органы осуществляют круглосуточное наблюдение за перемещением техники и личного состава в приграничных районах Беларуси. Руководитель ОПУ подчеркнул, что для осуществления полномасштабного вторжения врагу понадобилось бы значительное наращивание сил, чего сейчас не наблюдается.

Все попытки врага продемонстрировать активность расцениваются как элементы информационно-психологических операций, направленных на отвлечение ресурсов Вооруженных Сил Украины с других критических направлений.

По состоянию на сейчас, пойдет ли она (Россия - ред.) на Киев? Нет, не пойдет. По состоянию на сейчас этого нет. Надеюсь - и не будет

– подчеркнул руководитель ОП.

РФ заявила о готовности принять гарантии безопасности для Украины от США - Буданов28.02.26, 20:34 • 5150 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Война в Украине
Государственная граница Украины
Беларусь
Вооруженные силы Украины
Кирилл Буданов
Киев