Буданов опроверг слухи о возможности повторного наступления российских войск на Киев из Беларуси

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов официально заверил, что на сегодня угрозы нового наступления оккупантов на столицу со стороны Беларуси не существует. По его словам, ситуация на северных границах остается полностью под контролем украинских сил, а разведка не зафиксировала никаких признаков формирования ударных группировок. Об этом Буданов сообщил в эфире Телемарафона, пишет УНН.

Украинские военные и разведывательные органы осуществляют круглосуточное наблюдение за перемещением техники и личного состава в приграничных районах Беларуси. Руководитель ОПУ подчеркнул, что для осуществления полномасштабного вторжения врагу понадобилось бы значительное наращивание сил, чего сейчас не наблюдается.

Все попытки врага продемонстрировать активность расцениваются как элементы информационно-психологических операций, направленных на отвлечение ресурсов Вооруженных Сил Украины с других критических направлений.

По состоянию на сейчас, пойдет ли она (Россия - ред.) на Киев? Нет, не пойдет. По состоянию на сейчас этого нет. Надеюсь - и не будет