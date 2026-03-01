Буданов спростував чутки про можливість повторного наступу російських військ на Київ з білорусі

$43.210.00
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 23285 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 37324 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 34735 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 41431 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 45407 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 52690 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 47555 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 50761 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 49157 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
П'ять вибухів пролунали в Дубаї - дим піднявся поблизу порту Джабал-Алі28 лютого, 13:59 • 15167 перегляди
Ізраїль заявив про загибель військових командувачів Ірану - Тегеран ситуацію не коментує28 лютого, 14:39 • 10341 перегляди
Алі Хаменеї, ймовірно, живий - глава МЗС Ірану Арагчі28 лютого, 14:58 • 11157 перегляди
Іран б’є по військовим базам у США, а також атакував авіаносець американців Video28 лютого, 15:33 • 14284 перегляди
Операція США проти Ірану виходить за межі традиційного міжнародного права - Стубб16:27 • 11983 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 38381 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 42497 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 36201 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 40323 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 41380 перегляди
Беньямін Нетаньягу
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Тегеран
Україна
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 20868 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 20547 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 20662 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 20862 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 35178 перегляди
Техніка
Дипломатка
Шахед-136
Соціальна мережа
Опалення

Буданов спростував чутки про можливість повторного наступу російських військ на Київ з білорусі

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Керівник Офісу президента Кирило Буданов спростував чутки про новий наступ на Київ з білорусі. Розвідка не зафіксувала ознак формування ударних угруповань, ситуація на північних кордонах під контролем.

Буданов спростував чутки про можливість повторного наступу російських військ на Київ з білорусі

Керівник Офісу президента Кирило Буданов офіційно запевнив, що на сьогодні загрози нового наступу окупантів на столицю з боку білорусі не існує. За його словами, ситуація на північних кордонах залишається повністю під контролем українських сил, а розвідка не зафіксувала жодних ознак формування ударних угруповань. Про це Буданов повідомив в ефірі Телемарафону, пише УНН.

Деталі

Українські військові та розвідувальні органи здійснюють цілодобовий нагляд за переміщенням техніки та особового складу в прикордонних районах білорусі. Керівник ОПУ підкреслив, що для здійснення повномасштабного вторгнення ворогові знадобилося б значне нарощування сил, чого наразі не спостерігається.

Всі спроби ворога продемонструвати активність розцінюються як елементи інформаційно-психологічних операцій, спрямованих на відволікання ресурсів Збройних Сил України з інших критичних напрямків.

Станом на зараз, чи піде вона (росія - ред.) на Київ? Ні, не піде. Станом на зараз цього нема. Сподіваюся - і не буде

– підкреслив керівник ОП.

рф заявила про готовність прийняти гарантії безпеки для України від США - Буданов 28.02.26, 20:34 • 5158 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Війна в Україні
Державний кордон України
Білорусь
Збройні сили України
Кирило Буданов
Київ