Буданов спростував чутки про можливість повторного наступу російських військ на Київ з білорусі

Керівник Офісу президента Кирило Буданов офіційно запевнив, що на сьогодні загрози нового наступу окупантів на столицю з боку білорусі не існує. За його словами, ситуація на північних кордонах залишається повністю під контролем українських сил, а розвідка не зафіксувала жодних ознак формування ударних угруповань. Про це Буданов повідомив в ефірі Телемарафону, пише УНН.

Українські військові та розвідувальні органи здійснюють цілодобовий нагляд за переміщенням техніки та особового складу в прикордонних районах білорусі. Керівник ОПУ підкреслив, що для здійснення повномасштабного вторгнення ворогові знадобилося б значне нарощування сил, чого наразі не спостерігається.

Всі спроби ворога продемонструвати активність розцінюються як елементи інформаційно-психологічних операцій, спрямованих на відволікання ресурсів Збройних Сил України з інших критичних напрямків.

Станом на зараз, чи піде вона (росія - ред.) на Київ? Ні, не піде. Станом на зараз цього нема. Сподіваюся - і не буде