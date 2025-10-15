Более половины государств-союзников НАТО присоединились к инициативе PURL - Рютте

Соединенные Штаты обеспечивают Украину потоком летального и нелетального вооружения, которое оплачивается европейскими союзниками в рамках программы PURL. Сейчас к этой инициативе присоединилась более половины государств-союзников. Об этом заявил во время пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает УНН.

У нас есть эта ролевая инициатива (PURL – ред.), где союзники покупают у США не только промышленность, но и само вооружение. США обеспечивают постоянным потоком летального, а в этом случае, когда речь идет об оборонной поддержке Украины, и нелетального оружия

По его словам, итальянцы, французы и немцы имеют собственные противоракетные системы.

Я не могу вдаваться во все подробности, что они поставили или не поставили Украине. Они также работают над тем, чтобы иметь все необходимое, чтобы эти системы были уникальными, и именно поэтому нам нужна эта глобальная инициатива, этот список того, что нужно Украине. Что могут обеспечить только США, оплачивается союзниками, и сегодня, как я уже говорил, более половины союзников присоединились