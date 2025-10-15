Понад половина держав-союзниць НАТО приєдналась до ініціативи PURL - Рютте

Сполучені Штати забезпечують Україну потоком летального і нелетального озброєння, яке оплачується європейськими союзниками в рамках програми PURL. Зараз до цієї ініціативи приєдналася понад половина держав-союзників. Про це заявив під час пресконференції генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє УНН.

У нас є ця рольова ініціатива (PURL – ред.), де союзники купують у США не лише промисловість, але й саме озброєння. США забезпечують постійним потоком летальної, а в цьому випадку, коли йдеться про оборонну підтримку України, і нелетальної зброї

За його словами, що італійці, французи та німці мають власні протиракетні системи.

Я не можу вдаватися в усі подробиці, що вони поставили чи не поставили Україні. Вони також працюють над тим, щоб мати все необхідне, щоб ці системи були унікальними, і саме тому нам потрібна ця глобальна ініціатива, цей список того, що потрібно Україні. Що можуть забезпечити лише США, оплачується союзниками, і сьогодні, як я вже казав, понад половина союзників приєдналися